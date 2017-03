MC Oran : Henkouche nouvel entraîneur

Le technicien, Mohamed Henkouche, est devenu le nouvel entraîneur du MC Oran (Ligue-1 algérienne de football) en remplacement d'Omar Belatoui, démissionnaire, a appris l'APS dimanche auprès de l'intéressé. "J'ai rencontré le président, Ahmed Belhadj, à la mi-journée et on s'est mis d'accord sur toutes les modalités de mon contrat. Je vais entamer mes fonctions lundi en dirigeant ma première séance d'entraînement", a affirmé Henkouche. Omar Belatoui a décidé de jeter l'éponge à l'issue du match nul concédé vendredi à domicile face au CA Batna (0-0) à l'occasion de la 22e journée du championnat. Il s'agit du troisième point seulement obtenu par les ''Hamraoua'' en six matchs au cours de cette deuxième tranche de la saison, alors qu'ils avaient terminé l'aller en position de dauphins avec 25 unités. "Mon objectif est de mener l'équipe à une place dans le haut du tableau à la fin de la saison, d'autant que le potentiel existe", a-t-il ajouté. C'est le troisième club que va diriger Henkouche depuis le début de la saison après l'ASM Oran (Ligue 2) et le MO Béjaïa (Ligue 1). Le MC Oran pointe à la 6e place avec 31 points et un match en moins à disputer à domicile face au MC Alger.