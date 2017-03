CAN-2019 : 25 joueurs retenus pour le Sénégal et le Burkina Faso

Le sélectionneur de l'équipe nigériane de football, le Franco-Allemand, Gernot Rohr, a fait appel à 25 joueurs pour les matchs amicaux face au Sénégal et au Burkina Faso, dans le cadre de la préparation aux qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, rapporte dimanche la presse locale. Les "Super Eagles" disputeront leur premier test face au Sénégal le 23 mars à Londres, avant de croiser le fer avec le Burkina Faso le 27 mars, également dans la capitale anglaise. John Mikel Obi, qui a rejoint le championnat chinois, n'a pas été convoqué. Le Nigeria, qui occupe la tête de sa poule aux qualifications du Mondial-2018 devant le Cameroun et l'Algérie, prépare la campagne qualificative à la CAN-2019 où il figure dans le groupe E avec l'Afrique du Sud, la Libye et les Seychelles.



Liste des joueurs convoqués



Gardiens : Carl Ikeme (Wolverhampton Wanderers, Angleterre), Daniel Akpeyi (Chippa United, Afrique du Sud), Ikechukwu Ezenwa (FC IfeanyiUbah) Défenseurs : Leon Balogun (FSV Mainz 05, Allemagne), William Paul Ekong (KAA Gent, Belgique), Kenneth Omeruo (Alanyaspor FC, Turquie), Uche Henry Agbo (Granada FC, Espagne), Abdullahi Shehu (Anorthosis Famaguste, Chypre), Musa Muhammed (FC Zeljeznicar, Bosnie-Herzégovine), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag, Pays-Bas), Elderson Echiejile (Sporting Gijon, Espagne), Kingsley Madu (Zulte-Waregem, Belgique) et Chidozie Awaziem (FC Porto, Portugal)

Milieux : Ogenyi Onazi (Trabzonspor FC, Turquie), Wilfred Ndidi (Leicester City, Angleterre), Oghenekaro Etebo (CD Feirense, Portugal) et John Ogu (Beer Sbaâ)

Attaquants: Ahmed Musa (Leicester City, Angleterre), Kelechi Iheanacho (Manchester City, Angleterre), Moses Simon (KAA Gent, Belgique), Victor Moses (Chelsea FC, Angleterre), Alex Iwobi (Arsenal FC, Angleterre), Isaac Success (Watford FC, Angleterre), Noah Joel Bazee (Hannover 96, Allemagne) et Victor Osimhen (Wolfsburg FC, Allemagne).