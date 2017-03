Griezmann : "Heureux que Torres aille bien"

L'attaquant français de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann, double buteur dimanche contre Valence (3-0) en Liga, a soutenu son équipier Fernando Torres, victime jeudi d'un traumatisme crânien en plein match, se disant "heureux" que l'avant-centre international espagnol "aille bien". Sous les yeux de Torres, présent dans les gradins du stade Vicente-Calderon, Griezmann a inscrit un doublé (10’, 83’) avant d'avoir une pensée pour son partenaire d'attaque. "Nous sommes heureux qu'il aille bien", a souligné le Français. "Nous sommes contents qu'il soit présent ici avec nous et j'espère qu'il va pouvoir revenir à la compétition le plus vite possible parce que nous avons besoin lui." Torres a été victime jeudi soir à La Corogne (1-1) d'un traumatisme crânien lui ayant fait perdre connaissance en plein match de championnat d'Espagne. Hospitalisé et placé en observation pendant une nuit, il est sorti de l'hôpital. Evoquant une simple frayeur, son club a indiqué qu'il ne souffrait d'aucune lésion. Les supporters ont d'ailleurs déployé une banderole à l'intention d'"El Nino" Torres, icône du club: "Le Calderon t'aime, courage Torres !" Le champion du monde 2010 avec l'Espagne doit désormais recevoir le feu vert médical pour retrouver les terrains.