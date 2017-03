EN A' : Boulaouidat et Nekache forfaits, Hamia rappelé

Comme prévu, l'équipe nationale locale a pris ses quartiers, dimanche au CNT de Sidi-Moussa, le temps d'un stage de quarante-huit heures qui sera ponctué par un match amical.

Les vingt joueurs concernés par ce stage sont arrivés à Sidi-Moussa à 12h, heure à laquelle ils étaient sommés de se présenter.

À leur arrivée, les joueurs ont pris ensemble leur déjeuner avant d’être convoqués pour une réunion avec le DTN, Toufik Korichi, qui assure l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, à l’amphithéâtre du Centre technique national.

Comme nous le disions, vingt-joueurs, sur vingt-et-un convoqués initialement, ont pris part à ce stage. Lors du contrôle médical routinier, le staff médical a confirmé que deux joueurs sont arrivés blessés au stage. Il s’agit de Mohamed El Hadi Boulaouidet qui a eu une contusion au mollet qui l’a empêché de prendre part au match de championnat MOB-JSK et de Mohamed Hicham Nekkache, blessé au genou lors du derby USMA-MCA. Le staff technique a jugé utile de les mettre à la disposition de leurs clubs qui préparent les 16es de finale de la Coupe de la CAF, annonce la FAF sur son site internet.

Finalement, Toufik Korichi n'a pas pallié aux deux défections. Il s'est contenté de faire appel à seulement Mohamed-Amine Hamia. Un "rappel"

logique et justifié du fait que l'absence du meilleur buteur de la Ligue-1 Mobilis dans la liste initiale n'avait pas manqué de suscité moults interrogations.

Il est vrai que d'autres joueurs et non des moindres auraient mérité aussi d'être appelé, à l'instar de Balagh ou encore Sidhoum, mais Toufik Korichi a rassuré tout le monde qu'il y aura un autre stage avec un autre groupe prochainement et ce n'est qu'à l'issue de ce second stage que commencera à être dégagée la sélection A'.

Durant ce stage, l'EN A' a effectué deux séances d'entraînement dont la première dès dimanche à 17h. Ce mardi, l’équipe nationale A’ disputera une rencontre amicale face au NA Husseïn Dey à 16h00 sur l’un des terrains du Centre technique national. Ce match d’application permettra au staff technique national d’avoir une idée plus précise sur la forme des joueurs convoqués.

À rappeler que l'EN A' jouera deux matches amicaux face au Soudan les 25 et 28 mars. Ces deux rencontres entreront dans le cadre de la préparation des éliminatoires au CHAN-2018. L'Algérie affrontera alors la Libye en aller et retour.

Amar B.