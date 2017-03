Fédération Algérienne de Boxe : Nehassia : « Insuffler une nouvelle dynamique »

Le tout nouveau président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Mohamed Nehassia, a exprimé sa volonté d'"insuffler une nouvelle dynamique pour arriver à une gestion plus professionnelle de la boxe algérienne". Fraîchement élu à la tête de l'instance fédérale de boxe, Nehassia, représentant de la Ligue d'Aïn Defla, a obtenu 19 voix contre 18 pour le deuxième candidat en lice, à savoir Bouchouia Sid Ali de la Ligue d'Alger. "Le développement de la boxe passe essentiellement par une politique d'accompagnement logistique et financier des ligues de wilaya qui vont bénéficier d'un programme très ambitieux en collaboration avec les directions de la Jeunesse et des Sports (DJS)", a indiqué Nehassia à l'APS. Tout en reconnaissant la difficulté de sa mission à la tête de la fédération, le nouveau président a rassuré les membres de l'AG quant aux actions initiées pour le mandat olympique 2017-2020. "A court terme, il faudrait réorganiser le système de compétition dans la catégorie des seniors, que ce soit en championnat ou en coupe, ponctué par un tournoi de sélection des boxeurs", a-t-il proposé. Le nouveau président de la FAB compte également assainir la Commission nationale des juges arbitres (CNJA) à travers la mise en place d'un système "rigoureux" de passage de grade. "Un travail de fond sera réalisé pour accompagner les juges arbitres dans leur mission. Celui qui réussit doit évoluer mais celui qui ne remplit pas les critères, il doit être orienté vers d'autres commissions de la FAB", a-t-il insisté. Pour arriver à une gestion plus professionnelle de la discipline, Nehassia a projeté la création de comités régionaux avant d'atteindre, à moyen terme, la création de la Ligue nationale qui se chargera du suivi et du contrôle de toutes les compétitions nationales. Il a également affirmé que "les portes seront ouvertes à tous et appelé toute la famille de la boxe à apporter sa contribution pour le développement de cette discipline qui a toujours honoré l'Algérie dans les manifestations internationales." Ingénieur en informatique, Nehassia compte à son actif un diplôme en marketing de l'université de Paris (2005), un DEUA en droit des affaires (université de Ben Aknoun, 1998), en plus d'un "proficiency" en anglais, obtenu en 1992 à l'université de Chelsea (Londres) et d'un "high certificate" en anglais également.