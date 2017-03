Fédération Algérienne d’athlétisme : Six candidats en lice

Le processus de renouvellement des instances dirigeantes de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) se déroule le plus normalement et dans une grande sérénité.

Ainsi, six candidats ont déposé leurs dossiers pour postuler au poste de président de la Fédération d’athlétisme et vingt et une candidatures ont été enregistré par la Commission des candidatures et déposé leurs dossiers pour briguer un poste de membre du bureau fédéral, en prévision de l’Assemblée générale élective de la FAA, prévue ce jeudi 9 mars 2017, au centre de l’ANALJ de Zéralda, près d’Alger. Le délai limite de dépôt des candidatures a expiré avant-hier, dimanche 5 mars 2017, à 18h00.

Ainsi, les six candidats à la présidence de la FAA sont l’ancien lanceur Yacine Louail (Alger-GSP), Mohamed Hamouni (Chlef, ancien président de la FAA et actuellement député à l’APN), Saïd Ahmime, entraîneur et ancien président de la ligue d’El-Oued (membre du BF sortant), Kamel Benmessi (ancien président de la FAA), Dib Abdelhakim (membre du BF sortant) et Abdelhamid Houmaidi (président de la ligue d’El Oued).

En outre, la commission des candidatures a enregistré pas moins de vingt et un dossiers des membres de l’AG prétendants au bureau fédéral de la FAA, dont 4 femmes.

En précisant que l’exécutif de la Fédération devrait compter sept membres dont une femme et un représentant du Sud du pays. Les candidatures pour la présidence de la FAA et du bureau fédéral ont été enregistrées jusqu’à dimanche 18h00, par le secrétaire général de la FAA, M. Rezki Azaoun. La commission de candidature, désignée par l’Assemblée générale ordinaire du 26 février dernier, a tenu hier (lundi 6 mars), à 14h00 pour procéder à l’examen des dossiers des candidatures et, enfin, communiquer la liste définitive des candidats retenus.

Nabil Ziani