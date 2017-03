Regard : Quand la route tue autant qu’un infarctus

La conduite est une affaire sérieuse, très sérieuse même. C’est une question de vie ou de mort et il suffit de voir les chiffres éloquents relatifs aux victimes de l’hécatombe routière pour comprendre que la conduite est un art très noble, au sens propre et figuré. En fait, la manière de conduire, ou plutôt de se conduire sur la route, et le non-respect du code de la route, restent l’ennemi juré des usagers de la voie publique qu’ils soient automobilistes ou piétons. L’absence de culture routière, chez-nous, pèse lourd sur les Algériens qui ne savent plus à quel saint se vouer pour éviter un cauchemar réel, érigé en fatalité. Des exemples de drames familiaux, de vies brisées en une fraction de secondes, par inadvertance, de manœuvres dangereuses ou tout simplement de faute d’évaluation de l’obstacle avant de s’engager ne manquent pas, chez-nous. En effet, tous les jours que Dieu fait, des accidents mortels viennent gâcher la vie des Algériens, ciblés par ce « TUEUR » coriace et irréductible qui résiste à toutes les voix de la raison s’élevant ici et là, au bon sens, à la loi et par ricochet, à la répression. Aujourd’hui, une chose est sûre, le code de la route est malmené, à longueur de journée, par des automobilistes peu soucieux de la réglementation en vigueur. A bord de leurs véhicules, les règles, les consignes de sécurité et les garde-fous perdent leur sens et n’ont aucune raison d’être pour certains conducteurs qui n’hésitent point à se passer, en d’autres termes, du précieux document pour verser dans l’improvisation, sans se soucier des conséquences graves de leurs comportements. Le résultat : une catastrophe et des dégâts à la pelle. Une mise à jour de nos connaissances « routières » s’avère, c’est archi-sûr, indispensable pour freiner les accidents de la circulation figurant parmi les dix causes de mortalité dans le monde.

Une réalité à ne jamais oublier.

Samia D.