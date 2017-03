Centre régional anticancéreux de Béchar : à quand l’ouverture ?

Cette structure médicale, dont le projet de réalisation a été lancé en avril 2013, tarde à voir le jour et risque même de ne pas être au rendez-vous de sa réception en juin 2018. En effet, les travaux de réalisation du centre régional anti-cancer de Béchar, d’une capacité de 140 lits, connaissent depuis un bon bout de temps une avancée très peu concluante et à la hauteur du rythme qui lui était assigné, lors du lancement de ce projet, et ce, en raison, selon un responsable de COSIDER (entreprise chargée de cette réalisation), de la nécessité d’une ligne de crédits additifs, indispensable à la concrétisation finale de ce centre.

L’enveloppe financière initialement débloquée pour ce projet était, rappelons-le, de 500 milliards de centimes, puis de 7.580 milliards, après une réévaluation en 2016. Actuellement, ce sont également bien d’autres obstacles qui interviennent dans le ralentissement des travaux, à l’exemple d’une situation de 58 milliards de centimes non honorée par un avenant et qui entrave ainsi la poursuite des travaux. En outre et conformément à la réglementation financière en vigueur, le plafonnement autorisé des dépenses annuelles par tranche a été atteint et l’obtention de nouveaux crédits ne peut être satisfaite qu’une année après.

Enfin, au niveau du bâti réalisé, il reste encore quelques obstacles inhérents à l’alimentation en gaz, au plan d’électricité devant être conforme aux équipements et à la prise en charge de l’évacuation des déchets radioactifs (anti-rayons X).

Si le centre régional anti-cancer représente un véritable acquis, notamment pour les patients qui devaient se rendre vers les villes du Nord pour leurs soins, avec tous les désagréments que cela suppose, ils devront, pour l’instant, encore prendre leur mal en patience.

Ramdane Bezza