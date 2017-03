Vaccination contre la rougeole et la rubéole : 7 millions d'élèves concernés

La campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et le syndrome rubéoleux congénital a été lancée hier en milieu scolaire. Elle s’étalera sur une bonne dizaine de jours et touchera « quel que soit leur statut vaccinal antérieur » quelque 7 millions d'élèves.

Ce rappel vaccinal, faut-il le rappelé, a été au centre d’une controverse nourrie par des associations de parents d’élèves qui ont émis des réserves sur le fait de devoir signer un engagement. Afin de mettre fin à l’ampleur de cette polémique, les responsables du ministère de la Santé et de l'Organisation Mondiale de la Santé ont rassuré la population lors d’une conférence de presse organisée hier au ministère de la Santé en présence des représentants de l’association nationale des parents d’élèves.

Le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Algérie, Bah Keita, a précisé que la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire du 6 au 15 mars est dans l’intérêt des enfants.

« Ces vaccins sont efficaces et sûrs. Il n’y a pas un grand risque, si les enfants auront quelques réactions comme toutes les prises de vaccins, ils seront pris en charge. Les parents peuvent se rendre dans les services de santé de proximité et se renseigner pourquoi et quand faut-il vacciner leurs enfants et quand faudra-t-il les vacciner et de cette manière, ils pourront prendre les mesures à cela. Vacciner les enfants aujourd’hui, c’est la certitude d’avoir demain des adultes sains et bonne santé », a déclaré M. Keita.

Le représentant de l’OMS en Algérie a indiqué que « sur les 194 Etats membres de l’OMS, au mois de décembre 2016, il y a 160 qui utilisaient à la fois le vaccin contre la rubéole et la rougeole, les 34 autres pays ne l’utilisant plus car la rubéole et la rougeole ont été vaincues et éliminées dans ces pays.»



7 millions de vaccins homologués par l’OMS



Le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mesbah Smail, a de son côté, expliqué que « la rougeole est une maladie grave et mortelle, par contre la rubéole est une maladie qui peut donner chez la femme enceinte des enfants avec de graves malformations », et d’ajouter : « L’Algérie aujourd’hui, a pris le contrôle de ces maladies, nous allons les éliminer à travers cette campagne de vaccination.»

Le Pr. Mesbah a dans ce sens, rassuré : « Toutes les conditions de sécurité de l’acte vaccinal ont été réunies par la mobilisation de l’ensemble des UDS qui sont de nombre de 1.800, plus de 5.000 médecins, plus de 7.000 agents paramédicaux et la disponibilité de 7 millions de vaccins sûrs reconnus homologués par l’OMS de nature qu’on puissent vacciner les enfants dans de meilleures conditions. En vaccinant leurs enfants, les parents exercent leurs droits à la santé et protègent leurs enfants et la collectivité et en protégeant les filles et les garçons, nous protégeons les futures mamans du risque du syndrome de la rubéole congénitale.»

Azzedine Zarouk, membre national du bureau de l’association nationale des parents d’élèves, a quant à lui rassuré et incité les parents à faire vacciner leurs enfants.

« C’est juste une polémique. Je lance un appel aux membres de notre bureau au niveau des wilayas à donner, aider et faciliter le déroulement de cette campagne de vaccination », a déclaré M. Zarouk.

Partant du principe que la vaccination constitue la seule et unique intervention de santé publique efficace contre ces deux maladies graves qui n’ont pas de traitement, les objectifs de cette campagne nationale de vaccination par le vaccin combiné « Rougeole-Rubéole » visent à consolider le taux de couverture vaccinale contre la rougeole à plus de 90%, rattraper les enfants et les jeunes adolescents pas complètement vaccinés, renforcer la protection collective contre la rougeole mais aussi contre la rubéole et interrompre le risque de transmission de ces deux maladies contagieuses et graves.

Il y a lieu de noter que dans le cadre du programme national d’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome rubéoleux congénital, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) a, conformément aux recommandations de l’OMS et de l’avis du comité technique des experts de la vaccination, engagé le processus de mise en œuvre de deux actions stratégiques complémentaires à travers l’organisation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire en cours et l’introduction du vaccin combiné Rougeole-Oreillons-Rubéole dans le nouveau calendrier national de vaccination à partir du 24 du mois courant pour les nourrissons âgés de 11 mois.

Cette campagne se situe à la fin des examens de ce deuxième trimestre scolaire et avant le départ en vacances de printemps afin de permettre le bon déroulement et de ne perturber en rien la scolarité des élèves.

Elle concernera les enfants issus du cycle primaire et du cycle moyen, fréquentant les établissements publics et privés ; soit près de 7 millions d’élèves, quel que soit leur statut vaccinal antérieur et se déroulera, de façon préférentielle dans les établissements scolaires, dans des locaux dédiés au niveau desquels toutes les conditions nécessaires à la sécurité de l’acte vaccinal ont été réunies conformément aux règles édictées par instruction ministérielle.

Pour la réussite de cette opération, le MSPRH a entrepris, avec l’appui du ministère de l’Education nationale et du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, toutes les dispositions et les mesures nécessaires qui conditionnent le succès et la performance de cet événement à travers, notamment, une préparation et une mobilisation des acteurs au niveau national, régional et local, l’acquisition et la distribution du vaccin R-R pré-qualifié par l’OMS et des équipements nécessaires en quantité suffisante et l’organisation d’actions de proximité d’information et de sensibilisation des parents sur l’intérêt et les modalités de déroulement de cette campagne nationale de vaccination.



Wassila Benhamed

Consultation juridique ouverte



En marge de cette conférence, le conseiller au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Slim Belkessam a déclaré que « l’autorisation donné aux parents d’élèves n’était pas prévue, ce sont des cas isolés, elle est l’œuvre de certains chefs d’établissements avec l’aide de certains agents de santé, pour cela la ministre de l’Education a déjà dénoncé ce comportement. » Et d’ajouter : « Nous avons dénoncé et avons ouvert en ce sens, une consultation juridique afin de voir les suites à donner à toute cette affaire. Cette consultation juridique prendra y compris tout ce qui est relatif à certains déclarations et comportements. Ce sont des faux documents qui n’ont aucun ancrage légal. »

M. Belkessam a expliqué que « la vaccination dans le cadre du programme élargi est obligatoire. La campagne de vaccination n’est pas obligatoire dès lors qu’une partie des enfants peut échapper pour des raisons liées à leur état de santé, ce qui ne nécessitera pas de rattrapage mais elle est fortement souhaitée et recommandée car cette campagne contribue à consolider le statut vaccinal et à éliminer la circulation du virus sauvage. »

W. B.