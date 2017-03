Béchar : Un théâtre de 500 places en 2018

Le projet de réalisation d’un théâtre de 500 places à Béchar sera livré en début de 2018, a-t-on appris auprès des responsables du bureau d’études chargé du suivi technique de cette structure culturelle et artistique. Les travaux de réalisation de ce théâtre, entamés en mars 2013 avant de connaître plusieurs arrêts dus à la défaillance de l’entreprise réalisatrice qui devait l’achever en début de 2016, viennent d’être relancés pour être livrés finalement début 2018, a-t-on précisé à la direction locale du secteur de la Culture. À cause des retards enregistrés dans la réalisation, l’autorisation de programme initiale (réalisation et équipement), qui était de 400 millions DA, a été revue à la hausse, soit 413 millions de DA actuellement, a-t-on signalé. Actuellement, le projet enregistre un taux d’avancement de ses travaux de 60%, tandis que la consommation financière induite par les travaux est de l’ordre de 45%, a-t-on ajouté. Cette future structure culturelle et artistique, qui s’étend sur une superficie globale de 7.275 m2, comprend deux blocs : le bloc artistique avec son théâtre de 500 places et les différentes servitudes inhérentes aux activités théâtrales et musicales, et un bloc pédagogique destiné aux répétitions, écritures et autres commodités nécessaires aux producteurs et artistes du théâtre, a-t-on expliqué. La mise en service de ce théâtre donnera une nouvelle impulsion aux activités culturelles et artistiques dans la région, et sera un outil d’encouragement de la création théâtrale dans cette wilaya du Sud-ouest du pays, selon la direction de la culture. (APS)