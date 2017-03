Le Coin du copiste : Place à l’Algéroise

La vie suit son cours dans une capitale qui connaît, au fil des heures de la journée, une frénésie qui va crescendo pour se vider de toute activité, à l’exception de quelques retardataires en début de soirée où les rues sont pratiquement désertées. Dans la matinée, il faut compter avec le tintamarre des véhicules, les allées et venues des citadins sur les avenues et une ville qui à près de deux mois des élections législatives donne à voir sur le centre-ville le long des murs des affiches placardées un peu partout et qui parsèment avec leur contenu, message et les visages des Algériens et Algériennes invitant le passant à jeter un regard ou tout au plus à l’inviter à s’intéresser à l’actualité politique en sollicitant à travers le message iconographique son attention pour un événement qui fait parler les gens autour d’un café. La Journée de la femme qui sera fêtée demain semble passer inaperçue au beau milieu de l’agitation citadine, sauf pour un certain nombre de femmes et quelques hommes qui regardent en ce jour leur épouse autrement l’espace d’un après-midi avec exceptionnellement une rose au bout des doigts. Dans les entreprises, les patrons adoptent, depuis quelques années, une autre attitude, en tenant à marquer l’événement avec un petit présent ou une collation pour le nombre précis de travailleuses. L’agenda culturel de la semaine change sensiblement avec certains, instituts culturels étrangers comme celui Cervantes ou le Centre culturel français ou encore à Oran avec l’association «Femmes algériennes revendiquant leurs droits» qui a programmé des tables rondes sur le féminisme dans la littérature avec des discussions sur l’œuvre de Fatima Mernissi et sur le plan social. À signaler également cette projection cinématographique de Kindil El-Bahr dans les «Ateliers sauvages», ainsi que cette exposition sur l’artisanat au Bastion-23 et enfin, pour la musique entraînante, les établissements Arts et Culture organisent des galas et concerts pour réunir, selon un programme spécialement conçu à cet effet, la cohorte de femmes au foyer accompagnées d’une flopée d’adolescentes qui souhaitent se retrouver dans une ambiance familiale pour chanter et danser. Quant à la rue, elle se videra certainement de ses hommes, demain dans l’après-midi ensoleillée, pour laisser place aux promenades des algéroises en belle tenue conservant dans leur regard fier toute la dignité d’être femme et surtout d’exister.

L. Graba