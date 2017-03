Parution de L’OTAGE, de Chekirou : Hommage aux femmes

Le journaliste et écrivain Salah Chekirou vient de publier un nouveau roman intitulé l’Otage, aux éditions Belle Feuille au Québec (Canada) où il réside. Il est question, dans ce récit à caractère historique, d’une jeune infirmière qui s’extirpe difficilement d’une grosse dépression suite à une douloureuse rupture avec l’amour de sa vie. Suzanne, c’est d’elle qu’il s’agit, intègre le service des soins palliatifs d’un grand hôpital montréalais, pensant qu’en côtoyant les malheurs de ceux que la vie n’a pas choyé, elle se remettra sur ses pieds. C’est auprès de ses patients qu’elle apprend beaucoup de choses sur sa vie. Nous sommes au début des années quatre-vingt-dix, les débuts de la généralisation de l’utilisation de l’internet un peu partout dans le monde. Les débuts d’utilisation des e-mails, du chat…À cette époque, les jeunes femmes montréalaises se targuent d’avoir un «chum» outre- atlantique… C’est la période aussi où l’Algérie est confrontée au terrorisme. Suzanne rencontre une jeune victime de cette situation dramatique qui la considère telle une bouée de sauvetage. Que lui arrivera-t-elle ? L’Otage, selon le romancier, se veut un «vibrant hommage au combat des femmes d’ici et d’ailleurs, pour que triomphe la vie».

R. C.