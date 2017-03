Conférence à la maison de la culture Mouloud-Mammeri : Farid Ferragui écrit ses Mémoires

Connu pour son style musical oriental et son amour pour l’oud (luth) et la chanson sentimentale, Farid Ferragui veut s’essayer à l’écriture puisqu’il compte rédiger et publier tous ses Mémoires, depuis le début de sa carrière artistique. Lors d’une conférence de presse organisée dimanche à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, il a confié qu’il préparait un livre dans lequel il compte revenir sur les moments de sa vie d’artiste, ses débuts, ses réussites, ses déceptions, mais surtout «son amour pour l’art que lui a inspiré le large public», a-t-il dit. «J’ai lancé le projet et rassemblé quelques mémoires, mais le travail sera encore long. Je ne peux pas me prononcer sur la date de la sortie de cet ouvrage qui est toujours à l’état embryonnaire, mais que je tiens vraiment à concrétiser», a-t-il expliqué. L’auteur de Takhamt, Tayri, Dayen ma zzigh ad hemlegh, Yelli, Lezzayer, Khdem lkhir i lwaldin et tant d’autres œuvres artistiques travaille également sur des chansons «comme n’importe quel artiste», a-t-il dit, mais sans prévoir pour autant la sortie d’un nouvel album. «Un artiste prépare toujours quelque chose, mais pour le moment je crois qu’il est encore très tôt pour parler d’un nouvel album. Beaucoup reste encore à faire», a-t-il observé. En revanche, l’artiste qui a su se frayer un chemin vers le cœur de milliers de jeunes grâce à style jugé unique compte renouer avec la scène, a-t-il fait savoir. Il a annoncé, dans ce sillage, qu’il animera deux concerts à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, les 10 et 11 mars. Le chanteur a précisé que ces deux galas sont devenus une «tradition» dans ses pratiques artistiques et tient à les organiser d’une manière régulière dans le but de maintenir le contact avec son public. «Un artiste a toujours besoin de se ressourcer et de s’abreuver de cette fontaine qui s’appelle le public. C’est ce contact et cet échange d’idées entre l’artiste et ses adeptes qui lui permettent d’avancer», a-t-il estimé. Après Tizi Ouzou, Farid Ferragui organisera un autre concert le 1er avril prochain au théâtre les Sablettes d’Alger, avant de s’envoler pour Montréal (Canada) pour une rencontre avec ses fans parmi la communauté algérienne, le 15 avril. «Les moyens ne me permettent pas d’organiser une grande tournée, mais je tiens tout de même à aller à la rencontre de ceux qui ont fait de moi, ce que je suis. Ceux qui m’ont donné leur confiance et leur admiration pour je que puisse aller de l’avant et leur offrir des nouveautés à chaque fois que l’occasion s’offre à moi», a-t-il soutenu. (APS)