Clôture de la semaine culturelle d’Afrique du sud en Algérie : Une amitié indéfectible

Le programme de la Semaine culturelle en Algérie a pris fin, vendredi dernier, après une série d’activités organisées au niveau de différents espaces d’Alger, dont l’Opéra d’Alger, le palais de la Culture, les maisons de la Culture de Bouira, de Koléa et de Boumerdès, mis à contribution, avec la présence de la ministre sud-africaine adjointe des Arts et de la Culture, Mme Rejoice Mabudafhasi.

Personne ne conteste que la diversification de la culture africaine est un élément important pour renforcer l’unité de la nation africaine riche en matière d’histoire et de patrimoine culturel. C’est pourquoi ce programme, au-delà du fait qu’il constitue une autre preuve de l’amitié agissante entre l’Algérie et l’Afrique du Sud, est «une occasion pour faire connaître au grand public, l’ample richesse de la culture sud-africaine. Nos concitoyens ont eu à apprécier une série d’activités, dont une exposition sur le défunt militant et président du Congrès national africain (ANC), M. Oliver Reginald Tambo, une figure emblématique de la lutte contre l’apartheid et la ségrégation raciale. C’était une louable opportunité pour commémorer le centenaire de sa naissance, de rendre hommage et de saluer son combat. Ce projet a été mis en œuvre sous l’égide de la route du patrimoine de la libération (LHR). La LHR s’est fixé pour objectif de rassembler des histoires sur le mouvement et la continuation de la lutte pour la libération, la poursuite des actions, l’échange des idées, tout en fournissant une réflexion critique sur le chemin parcouru, le dialogue et l’engagement, ainsi que la coordination transfrontalière. Cette exposition est divisée en trois parties : des clips vidéo et des photographies de M. Tambo, les défis auxquels la plupart des Sud-Africains doivent faire face, une banderole sur le centenaire de la naissance de M. Tambo. L’artisanat avait sa part à travers une exposition d’organismes qui s’en occupent. Il y a le service de gestion ENZA, une société privée légalement enregistrée appartenant à des femmes sud-africaines, c’est un cabinet conseil d’autonomination établi pour servir et ajouter de la valeur aux industries pertinentes et encourager la croissance personnelle par son fondateur Khulile Mavundla. En outre, ENZA propose principalement des services promouvant la cohésion sociale, la construction des capacités humaines et le développement, ainsi que le développement local. Pelo et Hart est une entreprise sociale commerciale lancée grâce à un financement SEED gagné lors d’une compétition de développement de la jeunesse et une initiative des femmes pour les mères et les tuteurs d’enfants atteints de VIH/SIDA. De plus, elle culmine maintenant en une combinaison de passions de différentes femmes et cultures travaillant ensemble pour développer une marque internationale de mode basée sur l’éclat de l’Afrique qui utilise des ressources facilement disponibles dans la ville de Free State pour créer de magnifiques accessoires de mode à partir des tissus sud-africains traditionnels. Rare-Zolution est une structure à large gamme de produits, qui incluent les artéfacts culturels, les vêtements traditionnels, les décors et design de l’ameublement culturel, les sculptures en pierre, en bois, les peintures et les voyages. La cuisine a été inscrite au programme de cette semaine à travers indiZA Foods qui a mené à bien des projets visant à promouvoir les aliments locaux, provenant de l’Afrique du Sud, avec pour objectif de célébrer la diversité du peuple africain par le biais de sa cuisine traditionnelle, de promouvoir la gastronomie africaine et de présenter de la nourriture locale à valeur ajoutée que l’on peut trouver dans le commerce. Le film Mandela’s Gun a été projeté à l’Opéra d’Alger, basé sur le périple africain de ce leader en tant que commandant en chef de l’armée de libération «umkhonto we sizwe». Il a suivi un entraînement militaire en Algérie et en Éthiopie, tout en échappant à des tentatives d’assassinat et à des trahisons. Le film lève le voile sur un homme qui vivait ses derniers moments de liberté en 1962. Il a joué un rôle fondamental en militant pour l’émancipation du peuple sud-africain. Tumisho Masha est un acteur sud-africain qui a incarné le personnage de Nelson Mandela. John Irvin est le metteur en scène de ce film.

Hamza Hichem