Caisse nationale des assurés sociaux : Le recouvrement des cotisations, un impératif

«Les syndicats autonomes sont des partenaires sociaux et non économiques », a répondu le ministre du Travail à ceux qui lui ont reproché leur absence à la tripartite, qui s’ouvre aujourd’hui à Annaba.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a affirmé, hier, que la Caisse nationale des assurés sociaux (CNAS) a réalisé en 2016, le chiffre de 1.045 milliards de dinars de recouvrements. Le ministre qui s’exprimait à l’ouverture d’une rencontre des directeurs des agences des wilayas de la CNAS, a précisé que ce montant a été recouvré grâce aux mesures introduites dans la loi de finances complémentaire de 2015.

Il a précisé que plusieurs autres milliards de dinars restent encore à recouvrer par la CNAS. Une évaluation est en cours pour cerner la situation et avoir les données et le chiffre exact des montants qui restent à récupérer dans les caisses de l’agence. Le ministre a donné un délai jusqu'à la fin du mois de mars pour avoir les chiffres exacts afin de redresser la situation de la Caisse.

Le ministre a appelé à l’occasion, les directeurs des agences de la CNAS, à redéployer leur personnel en vu d’un meilleur recouvrement. Il fera savoir à ce propos, que le conseil du gouvernement, réuni dernièrement, a adopté un décret relatif aux contrôleurs de la CNAS.

Ces derniers existaient déjà mais il leur manquait l’ancrage juridique qui leur permet de mener à bien leur mission. Il a insisté sur la nécessité de doter ces contrôleurs de moyens technologiques afin de faciliter leur travail sur le terrain.

Le ministre a mis l’accent également sur l’importance d’améliorer l’accueil et les services au profit des citoyens au niveau des agences afin d’inciter ces derniers à venir verser leur cotisation. Interrogé par ailleurs à propos des cancéreux, M. El Ghazi a précisé que ce dossier a été pris en charge par la plus haute autorité du pays, à savoir le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a chargé le Pr Zitouni d’élaborer et de mettre en place le plan anti-cancer.

Pour ce qui est de la CNAS, celle-ci verse un montant forfaitaire annuel qui est fixé par la loi de finances et qui permet aux hôpitaux d’avoir un système financier de la CNAS pour la prise en charge des malades, y compris les cancéreux.

Le ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité d’œuvrer avec les partenaires sociaux, et l’organisation de rencontres de sensibilisation au profit des assurés sociaux et la formation du personnel de la sécurité sociale en vu d’une meilleure prestation de service à offrir aux citoyens. Amené à s’exprimer à propos de la tripartite, M. El Ghazi a précisé que cette rencontre ne fera que consacrer les décisions prises lors de la dernière tripartite qui a accordé la priorité à l’investissement dans le produit local et la diversification de l’économie nationale. Concernant la non-participation des syndicats autonomes à la rencontre, le ministre a déclaré : « Je ne pense pas que les syndicats autonomes soient concernés par la tripartite qui est une rencontre économique ».

« Les syndicats autonomes sont limités quant à leurs fonctions (éducation, santé, administrations publiques, etc.) en tant que partenaires sociaux et non économiques », a-t-il soutenu, ajoutant que le « dialogue social les concerne beaucoup plus ». Cependant, l’UGTA prend part à cet évènement puisque c’est une confédération qui réunit plusieurs fédérations ayant rapport avec l’économie, a-t-il argumenté.



L’avant-projet de code du travail remis aux syndicats



S’exprimant au sujet de l’élaboration du nouveau code de travail, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a précisé que la réception des syndicats autonomes au niveau du ministère du Travail se poursuit actuellement, notamment pour la remise d’une copie de l’avant-projet du nouveau code du travail. Le ministère du Travail a enregistré 65 syndicats, dont 35 ont assisté à la première réunion au ministère, a fait savoir M. El Ghazi, ajoutant que « les absents lors de la première rencontre ne sont pas exclus, vu qu’ils sont enregistrés et l’inspecteur général du travail continue à les recevoir au jour d’aujourd’hui ».

Dans ce sens, une copie de l’avant-projet sur le code du travail sera remise à la totalité des syndicats, a fait savoir le ministre, tout en précisant qu’un retour d'écoute est attendu des syndicats qui pourront bien évidemment faire leurs propositions « qui seront prises en considération, si elles s’inscrivent dans le cadre du code du travail », a-t-il ajouté.

Salima Ettouahria