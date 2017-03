Mme Houda-Imane Faraoun : « Algérie Poste ne sera pas privatisée »

« Algérie Poste est un établissement public, appartenant au peuple algérien. C’est un symbole de la souveraineté de l’Etat. On ne peut permettre qu’il soit, un jour, privatisé », telle est la déclaration faite hier, par la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication.

Mme Houda-Imane Faraoun, qui s’est exprimée au cours de l’émission matinale « L’Invité de la rédaction » de la Chaîne III de la Radio algérienne, a estimé qu’il est « hors de question » d’une ouverture des volets régaliens de cette entreprise à la concurrence, pour autant qu'elle continue à générer des bénéfices « Algérie Poste a, en 2016, bancarisé plus de 747 milliards de dinars au profit du Trésor public », a-t-elle indiqué. Un chiffre qui a contribué, selon elle, à sauver l’année budgétaire 2017.

Mme Faraoun a affirmé que cette entreprise « se porte bien désormais », rappelant qu’elle a fait face, ces dernières années, à de grandes difficultés. « Grâce à l’État, l’entreprise a évité la faillite », a-t-elle lancé, précisant que la situation de l’entreprise s’est améliorée ces deux dernières années, en enregistrant en 2015 un produit brut de 7 milliards de dinars, puis de 8 milliards de dinars en 2016.

Donnant plus de détails sur les résultats enregistrés, la ministre a affirmé que l’entreprise étatique, qui a été endettée de plus de 50 milliards de dinars, a payé plus « de la moitié de ses dettes et encaissé de ses créances plus de 13 milliards de dinars en une année seulement », une performance que la ministre a qualifiée « d’extraordinaire ».

Si la ministre reconnaît, d’une part que les travailleurs d’Algérie Poste sont en droit de prétendre à de meilleurs salaires, elle considère, d’autre part, qu'ils doivent contribuer à générer plus de bénéfices, « parce qu’elle est outillée pour ».

Par ailleurs, Mme Faraoun n’a pas manqué de préciser que la restructuration d’Algérie Télécom est inévitable au regard des développements en cours à l’échelle mondiale. « Il n’a jamais été question de privatiser Algérie Télécom, il peut y avoir une option pour une entrée en bourse, éventuellement, si les retombées impactent l’optimisation des prestations et des services », a-t-elle dit, ajoutant que le secteur doit se mettre au niveau des avancées technologiques mondiales, et doit procéder à la restructuration du secteur.



« Le dysfonctionnement du service des colis sera réglé cette année »



Cependant, elle a exprimé son insatisfaction concernant la gestion du volet du colis qui peine, selon elle, à décoller, et cela malgré l’effort et les dispositifs fournis par la tutelle. « Algérie poste ne remplit pas toutes ses fonctions, le circuit de tri postal est mal géré, les facteurs sont mal répartis sur le territoire national. Tout le segment colis n’a pas été optimisé », a-t-elle regretté.

La ministre a dénoncé par la suite, certains comportements portant atteinte à la réputation d’Algérie Poste. Des comportements « qui doivent être combattus ». Il est « anormal », déclare-t-elle, qu’un Algérien ait peur d’envoyer son courrier par le réseau postal ou bien de découvrir qu’un colis envoyé de l’étranger a été ouvert, ou qu’il ne lui arrivera jamais « c’est inadmissible ». La responsable admet que la restructuration de ce segment — une tâche dure et complexe — prendra du temps et devrait, de ce fait, s’étaler tout au long de l’année en cours. Par ailleurs, la ministre admet qu'« en dépit de plusieurs réunions de son conseil d’administration, il n’a pas encore été fait un état des lieux de la ressource humaine au niveau d’Algérie Poste, qui peine à progresser dans ses différents grades, faute de la présence d’un plan de gestion de cette ressource qui fait qu’un facteur restera facteur durant toute une carrière ». Commentant ce dernier point, elle observe que la formation de ces ressources a été mal menée. « Aujourd’hui qu’on n’est plus déficitaires », relève-t-elle, on n’a toujours pas formé, parce qu’on n’a pas l’habitude de le faire ». Intransigeante, elle considère qu’elle n’a pas l’intention de recruter 25.000 personnes pour faire le travail, considérant que « ce sont les 25.000 que j’ai aujourd’hui qui doivent travailler ».



« Edahabia » n’est pas encore prête pour les transactions commerciales en ligne



Avec un langage très simple, la ministre de la Poste et des TIC a précisé qu’« actuellement, notre pays n’est pas prêt, techniquement et juridiquement, pour se lancer dans les transactions en ligne ».

La ministre souligne : « On n’a pas les moyens techniques pour garantir la sécurisation de cette transaction », sans pour autant arrêter une date fixe pour le lancement de tels services.

S’agissant de la nouvelle carte d’Algérie Poste (carte Gold) qui permet d’effectuer des opérations de retrait et de paiement, la ministre a expliqué que tous les usagers d’Algérie Poste recevront leur carte durant les six prochains mois.

Concernant les futurs projets d’Algérie Télécom, la ministre a annoncé le lancement d’un projet pour relier un million d’abonnés au réseau internet fixe (haut et très haut débit) en 2017, précisant que la mise en œuvre avait débuté dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah (ouest d’Alger), inaugurée récemment par le Président de la République.

Sarah A. Benali Cherif