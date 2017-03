Mme Mounia Meslem : « 138 femmes divorcées ont bénéficié du Fonds d’aide »

Créée à la fin de l’année 2014, le Fonds d'aide aux femmes divorcées a-t-il enregistré les résultats escomptés ? En tout cas, celui-ci n’est pas encore entré dans les mœurs, si l’on se réfère aux révélations faites, hier, par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, qui a confié que seuls 138 femmes et un peu plus de 270 enfants issus de 20 wilayas du pays ont bénéficié de ce dispositif à caractère humanitaire. De passage au forum du quotidien arabophone Ech-Châab, Mounia Meslem regrette en effet le peu d’engouement que suscite ce Fonds, destiné pourtant à venir en aide aux femmes divorcées ayant en charge des enfants et sollicite à cette occasion les médias pour en faire la promotion. « Nous comptons sur vous, journalistes, pour sensibiliser les femmes divorcées sur cette question. Ces dernières doivent se diriger vers les tribunaux, accompagnées d’huissiers de justice, pour ensuite aller vers les DAS, les Directions de l’action sociale, pour pouvoir bénéficier de ce droit et surtout assuré une vie digne et décente avec leurs enfants », s’est-elle adressée en soulignant que l'estimation du montant de la pension est du ressort du magistrat territorialement compétent.

Devant constituer un « nouveau » jalon qui vient « renforcer » le système juridique en vue de « garantir » la protection et la consolidation des droits de la femme et de l'enfant en Algérie, le Fonds d'aide aux femmes divorcées a été pourtant bien accueilli par les associations de protection et de défense des droits de la femme, d’autant qu’on enregistre 40.000 divorces chaque année, soit une hausse moyenne de 7%. Evoquant la journée mondiale de la Femme, célébrée la 8 mars de chaque année, la ministre a indiqué que la femme rurale sera cette année à « l’honneur » eu égard à son rôle « incontestable » qu’elle assume aujourd’hui dans le « développement » économique de notre pays. « J’invite tous les acteurs concernés à donner à la femme rurale une grande importance, celle qui lui sied, et à la mettre au cœur des préoccupations du développement économique et social », a-t-elle plaidé avant d’annoncer le lancement d’ici peu d’un plan d’action en faveur de la femme rurale dans neuf wilayas pilotes pour être ensuite généralisé dans le reste du pays.

Mounia Meslem souhaite par ailleurs accorder davantage d’intérêt aux femmes du sud du pays et des hauts plateaux et appelle le mouvement associatif à s’intéresser de près à la promotion de la femme dans toutes les wilayas du pays. « Notre stratégie va donner ses fruits dans les années à venir, c’est sûr », a-t-elle fini par admettre. L’hôte du forum Ech-Châab a mis à profit cette opportunité pour démontrer le bien-fondé de son argumentaire en apportant des statistiques « significatives », à ses yeux. « Sur 741.000 micro-entreprises ayant généré un million d’emplois, 64% d’entre elles ont été créées par des femmes », s’est-elle félicitée.

Autre sujet phare abordé par la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, la revalorisation de la pension des personnes handicapées. Une question récurrente qui refait souvent surface. Mounia Meslem a révélé à ce propos que la question a été exposée au gouvernement pour examination et qu’un plan d’action a été mis en place avec en coordination des collectivités locales et signalé dans la foulée que des aides sont données chaque jour dans toutes les communes d’Algérie. « Les élus locaux sont instruits à cet effet pour venir en aide aux personnes handicapées, notamment pour celles dont la situation sociale est peu enviable », a-t-elle affirmé non sans assurer que cette catégorie de la société bénéficie d’autres formes d’assistance, à l’exemple de la gratuité des transports et l’acquisition de certains équipements. Pour ce qui est de la gestion anarchique des garderies, une question sur laquelle elle a été interpellée, la ministre a précisé qu'un décret exécutif régissait ces garderies et garantissait leur contrôle.

En ce qui concerne les aides octroyées par le ministère aux associations actives, Mme Meslem avait déclaré que ces aides étaient octroyées "aux associations qui apportent des services à la population", soulignant dans le même contexte l'existence d'un accord entre le ministère et ces associations concernant le contrôle de ces fonds octroyés, affirmant que le ministère allait soumettre un rapport sur ces aides à la Cour des comptes.

