M. Sellal présidera aujourd’hui la réunion Tripartite à Annaba : Les alternatives pour surmonter la crise du pétrole

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, effectuera, aujourd’hui, une visite de travail dans la wilaya d’Annaba, où il présidera la 20e session de la réunion tripartite, conformément aux instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La rencontre, qui aura à aborder, en particulier l’évaluation de la situation socio-économique, se penchera, notamment sur «les voies et moyens à mettre en œuvre pour consolider l’économie nationale, ainsi que sur les politiques visant à promouvoir le partenariat public-privé et la production nationale, conformément au modèle de croissance économique, adopté en juillet 2016». Durant sa visite de travail, M. Sellal, qui sera accompagné de plusieurs membres du gouvernement, procédera également à la remise en service des installations rénovées du complexe sidérurgique d’El-Hadjar, ainsi que d’un complexe sidérurgique national.

-------------//////////////////////

À la hauteur de l’événement

L’événement suscite depuis quelque jours déjà l’intérêt des Annabis à travers les commentaires et discussions autour principalement du nouveau modèle économique que prône le Gouvernement pour faire face aux retombées de la chute du prix du pétrole et trouver des solutions adéquates pour renforcer et promouvoir la production nationale. La ville de Annaba s’est parée ainsi de tous ses plus beaux atours pour accueillir ses hôtes à leur tête le chef du gouvernement.

La tripartite sera également une étape pour permettre au gouvernement, au patronat et à l’UGTA évaluera les efforts entrepris à l’échelle de la wilaya de Annaba pour répondre aux besoins et préoccupations des populations à commencer par le logement, l’emploi et le développement des activités économiques et industrielles.

Le complexe sidérurgiques d’El Hadjar, renationalisé après une expérience de partenariat avec l’étranger, Ispat , Mittal Steel puis ArcelorMittal, est l’exemple édifiant qui illustre, on ne peut mieux , la volonté du gouvernement d’impulser un souffle nouveau au secteur industriel .Il a bénéficié d’un plan de rénovation et de modernisation devant porter sa Capacité de production à 2,2 millions de tonnes d’acier liquide . Ce programme de rénovation et de modernisation ciblé principalement le métier de base de la sidérurgie qui repose sur le Haut Fourneau , fin prêt pour reprendre la production de la fonte liquide et alimenter ainsi les deux aciéries qui approvisionneront , à leur tour , les laminoirs en brames et billettes . Une tribune a été érigée à l’occasion, à l’intérieur de l’enceinte du complexe sidérurgique d’El Hadjar qui s’appelle désormais Sider El Hadjar, après modification des statuts suite au départ d’ArcelorMittal Algérie (AMA), pour permettre au chef du gouvernement de s’adresser aux travailleurs.

L’autre satisfaction dans le développement de la wilaya, est sans conteste la nouvelle ville de Draa Errich, située à 20 km à l’Ouest de la métropole de Annaba et qui fait l’objet d’un suivi soutenu depuis son lancement dans le but d’évitera les erreurs et insuffisances dans la réalisations d’autres projets du genre. Promue pour être une cite intelligente, Draa Errich compte 58.000 logements, tous segments confondus, en plus d’un ensemble de projets destinés à répondre aux besoins de la population dans différents secteurs. Avec les nouveaux pôles urbains de Kalitoussa (Berrahal), de Boukhadra et de Ain Djebarra (Sidi Amar et El Bouni), en plus de Draa Errich, la wilaya de Annaba a réussi à trouver les solutions qu’il fallait pour venir à bout de la crise du foncier qui se posait avec une acuité particulière à l’origine du blocage du lancement des programmes de logements.

Ce qui a permis la distribution en 2016 de près de 16.000 logements au profit d’attributaires issus des douze communes de la wilaya. Outre l’amélioration des conditions de vie des populations avec l’éradication des cités-bidonvilles, les programmes de logements réalisés ont contribué à dynamiser le marché du travail. Le développement des infrastructures de transport a connu, pour sa part, un saut qualitatif à travers l’entrée en production de l’aérogare de l’aéroport Rabah-Bitat et la gare routière. S’insérant dans le cadre des efforts entrepris pour donner un souffle nouveau au développement sociaux et culturel à l’échelle de la métropole Annaba, ces projets structurants qui s’ajoutent à d’autres, ont eu déjà des incidences. Par ailleurs, un nouveau projet portant réalisation d’une nouvelle gare maritime au port de Annaba en face de la gare ferroviaire, est actuellement en cours de réalisation qui viendra s’ajouter aux infrastructures de transport. Celle-ci va entretenir une certaine convivialité avec les habitants et les visiteurs de la ville d’Annaba et sera utilisée en prévision de l’ouverture d’une ligne maritime de passagers entre Annaba et Skikda et autres destinations du littoral. L’hôtel Sheraton qui accueille à l’occasion les travaux de la tripartite, symbolise tout l’intérêt accordé au développement du secteur de tourisme, Classé 5 étoiles, avec une architecture capricieuse, cet établissement hôtelier qui a une capacité de 203 lits, est venu renforcer les structures d’accueil dans le secteur du tourisme.

Il emploie actuellement 150 personnes à titre permanent. Avec cet hôtel et quatre autres en voie d’achèvement, le secteur disposera, en matière d’hébergement, de 5.600 lits, ce qui devrait atténuer le déficit enregistré actuellement dans ce domaine.

La wilaya d’Annaba compte actuellement 5 hôtels classés sur les 40 structures hôtelières en activité, dont 36 ont concentrées dans le chef-lieu de wilaya. Les hôtels Seybouse (ex-Plaza), à Annaba, et El Mountazeh, à Seraidi, figurant parmi les plus anciennes structures publiques haut de gamme dans le secteur, ont été déclassés d’une étoile chacun pour se retrouver classés à 4 étoiles, pour le premier et à 3 étoiles pour le second.

B. Guetmi

-------------//////////////////////

Déboucher sur des actions concrètes

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a affirmé hier que la tripartite se penchera sur l’évaluation des recommandations et décisions issues de la dernière session et l’examen des alternatives économiques qui permettront à l’Algérie de « surmonter la crise des cours du pétrole ».

Cette session sera « une tribune de concertation et de dialogue et d’évaluation de l’application des recommandations et décisions issues de la précédente tenue en juin 2016 à Alger », a indiqué M. El Ghazi sur les ondes de la Chaîne I de la Radio nationale. Il a précisé que la session sera également une « opportunité pour examiner l’alternative économique au pétrole qui mettra fin à la dépendance aux hydrocarbures et encouragera la diversification de l’économie notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie et services tertiaires ». D’autre part, il a relevé que cette tripartite sera marquée par la participation et, pour la première fois, de représentants de la Fédération des jeunes entrepreneurs créée en décembre dernier et qui compte 66.000 adhérents.

Il a annoncé qu’à l’occasion de la Fête de la victoire célébrée le 19 mars, des assises nationales sur la jeunesse sont prévues, faisant remarquer que cette Fédération a d’ores et déjà procédé à l’installation de ses bureaux dans 44 wilayas en attendant de finaliser l’opération dans les wilayas restantes.

Lors de cette session, il est attendu l’intervention du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, outre les interventions du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et du ministre de l’Industrie et des Mines sur « Le développement des réalisations et les perspectives de l’investissement ». A ce propos, il a assuré que l’année 2017 « sera caractérisée par les résultats de l’industrialisation et la lutte contre le chômage à travers l’investissement colossal dans le domaine de l’industrie automobile, de la sidérurgie, du ciment et matériaux de construction ». Ces investissements permettront à l’Algérie de « générer, en plus de l’emploi, une nouvelle richesse qui assurera la fin de la dépendance étrangère », a-t-il ajouté. S’exprimant sur le dialogue avec le partenaire social, M. El Ghazi a rappelé la dernière rencontre tenue avec plusieurs syndicats autonomes des secteurs de la Santé, de l’Education et de l’Administration publique, qui a permis, selon lui, la « concrétisation de certaines revendications des travailleurs, les autres faisant l’objet d’examen ». Pour ce qui est de l’amendement du code du travail, il a ajouté avoir soumis lors de la dernière rencontre avec les syndicats autonomes, une mouture du projet de loi pour « examen, formulation de propositions et enrichissement avec la classe ouvrière », réitérant que le Gouvernement « reste ouvert à toute proposition susceptible d’améliorer les conditions des travailleurs ».



Dossiers socio-économiques au menu



Joint hier au téléphone, M. Mohamed Saïd Naït Abdelaziz, président de la Confédération nationale du patronat algérien, relève de prime abord la dynamique qui consacre cette vision du Gouvernement et des partenaires sociaux. « Nous sommes sur la bonne voie, l’Algérie est en train de mener des réformes réelles sur le terrain pour aller vers un modèle économique basé sur la création de richesses et d’entreprises », explique le premier responsable de la CNPA. En guise d’arguments, il met l’accent sur la création importante des entreprises, les visites effectuées par de hauts responsables étrangers en Algérie, la réalisation de projets d’envergure, notamment dans le domaine industriel et de l’automobile, et indique que le nouveau modèle économique s’inscrit dans cette démarche de créer des conditions favorables facilitant la création des entreprises. M. Nait Abdelaziz précise que l’animation économique est l’affaire de tous. Relevant toutefois quelques insuffisances, il explique que ce n’est pas avec 600.000 entreprises qu’on crée la croissance. L’autre bémol a pour nom «lenteur de la mise en œuvre des décisions politiques». Cette problématique sera également un des axes de l’intervention du chef de l’Exécutif. Au sujet de la Tripartie, Abderrahmane Mebtoul, invité en sa qualité d’expert indépendant, souligne qu’elle passera en revue l’étude des moyens de dynamiser et d’améliorer l’économie nationale dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle économique 2017-2020.

Il s’agira de déboucher sur des «actions concrètes» afin de «réhabiliter» la bonne gouvernance, l’économie de la connaissance et l’entreprise créatrice de richesses, publiques et privées comme le stipule la nouvelle Constitution. «C’est l’entreprise libérée de toutes les contraintes d’environnement, et son fondement, le savoir, au sein d’une économie de plus en plus mondialisée à travers des stratégies de segments de filières internationalisées que l’Algérie peut créer une économie productive à forte valeur ajoutée», explique l’expert. Sont également attendues des solutions devant privilégier les réformes structurelles dans un cadre d’objectifs stratégiques datés. S’inscrire dans la mondialisation, impose à l’Algérie de mettre en place une véritable économie de la connaissance, faciliter davantage la concurrence, favoriser l’épanouissement de nouveaux secteurs clés, dont le numérique, la santé, la biotechnologie, les industries de l’environnement, pour concrétiser réellement la diversification de l’économie nationale.

Fouad Irnatene