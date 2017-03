Décès du moudjahid Hadj Salah : Le Chef de l’Etat adresse un message de condoléances à la famille

Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Abderrahmane Hadj Salah décédé hier, dans lequel il a rendu hommage au défunt pour son précieux apport au service du militantisme national et son œuvre dans le domaine du savoir et de la connaissance. J'ai appris avec tristesse que le moudjahid et chercheur Abderrahmane Hadj Salah vient de quitter notre monde d'ici bas laissant un vide irremplaçable parmi sa famille, ses compagnons et ses étudiants, a écrit le président de la République dans son message priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste Paradis et de lui accorder les meilleures rétributions pour son précieux apport au service du militantisme national et dans le domaine du savoir et de la connaissance. Le président Bouteflika rappelle que "le défunt a voué sa jeunesse au service de la libération de la patrie aux cotés de ceux qui, par la plume, se sont employés à faire entendre la voix de l'Algérie dans toutes les tribunes et dans tous les fora".

Le défunt qui s'était distingué par un nationalisme sans faille, était connu en tant qu'éminent spécialiste en linguistique et chercheur invétéré dans la langue arabe qu'il considérait comme l'origine de toutes les langues, souligne le Président de la République rappelant que le professeur n'avait de cesse de défendre ces nobles idées qu'il inculquait à ses étudiants. Le Chef de l'Etat a mis en avant les ouvrages scientifiques et de recherches critiques et techniques qui ont enrichi la sphère culturelle de notre pays au profit des générations montantes et qui constituent des références incontournables pour les chercheurs dans le domaine de la linguistique. Tout en exprimant sa compassion avec la famille et les compagnons de Abderrahmane Hadj Salah, le président Bouteflika a imploré Dieu Tout-Puissant de les assister en cette épreuve et d'accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.

----------------//////////////////

Le président de l'Académie algérienne de langue arabe, Abderrahmane Hadj-Salah est décédé hier à Alger à l'âge de 90 ans des suites d'une maladie. Né le 8 juillet 1927 à Oran, le défunt a rejoint les rangs du Parti du peuple algérien (PPA) à l'âge de 15 ans, mais été contraint de quitter l'Algérie pour échapper à la persécution des forces coloniales françaises pour s'installer d'abord au Caire, où il suit des cours d'arabe à la Mosquée Al-Azhar et au Collège de langue arabe et ensuite en France où il a obtenu notamment une licence en langue et littérature arabe (1958) et un diplôme d'études supérieures en philologie Française (1960) de l'université de Bordeaux. Le professeur Hadj Salah a rejoint l'université d'Alger en 1962. Sa carrière académique s'étend sur près d'un demi-siècle, en tant que professeur et chercheur spécialisé en langue arabe. En 2000, il est nommé président de l'Académie algérienne de langue arabe. Le défunt a également exercé en tant qu'expert au sein de l'Unesco. Le professeur Hadj Salah est l'auteur de nombreux articles et ouvrages en arabe, en anglais et en français couvrant un large champ de la linguistique, de la phonétique et de la grammaire. Le défunt sera enterré aujourd’hui au cimetière de Dély Ibrahim à Alger.