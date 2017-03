M. Tobias Ellwood : «L'Algérie œuvre à asseoir durablement la sécurité et la prospérité dans la région»

Le gouvernement algérien oeuvre à asseoir "durablement" la sécurité et la prospérité dans le pays et dans la région, a déclaré le ministre britannique chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Tobias Ellwood. "Nous considérons que le gouvernement algérien œuvre en vue de réaliser ses objectifs visant à asseoir durablement la sécurité, la stabilité et la prospérité dans le pays et dans la région", a indiqué le ministre britannique, en réponse à une question écrite du député conservateur britannique, Edward Argar sur la récente appréciation du gouvernement britannique de la situation politique en Algérie en relation avec le sécurité internationale. M. Ellwood avait ajouté dans sa réponse que "le Royaume-Uni et d'autres membres de la communauté internationale appuient l'Algérie dans cet effort".