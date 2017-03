Un appel à la participation massive aux élections législatives a été lancé récemment par le premier Magistrat du pays pour être repris par la suite par les représentants des formations politiques et du mouvement associatif assimilant à propos cette alternative comme étant un enjeu de cette opération d’utilité publique et d’intérêt national. Cette préoccupation est exprimée dans cet appel devant mobiliser la classe politique et constituer un axe fondamental du discours des présidents de Partis qui sillonnent actuellement le territoire national pour sensibiliser la base et insister, notamment sur l’importance de ces élections pour le consolidation de la paix et de la stabilité du pays. Ce ne sont certainement pas les arguments qui manquent aux orateurs pour convaincre le citoyen de la portée de l’événement pour le parachèvement du processus démocratique, le renforcement des fondements des institutions de la République et la préservation des acquis de la réconciliation nationale. La rétrospective est nécessaire pour évaluer le parcours accompli, mesurer les progrès réalisés et percevoir la mutation d’une Algérie, certes en butte aux difficultés liées au contexte et aux effets d’une crise financière mais en possession de tous les atouts pour surmonter l’épreuve. Les atouts de la paix, de la stabilité et de l’immensité de ses capacités naturelles et potentialités humaines. Effectivement, nombreux sont les indicateurs qui relèvent aujourd’hui cette métamorphose et cette avancée notable d’un pays qui, il y a plus de deux décennies, se trouvait à la croisée d’un chemin dont l’issue demeurait incertaine au vu des turbulences d’une conjoncture ayant fait osciller les fondements de son existence même. Force est de reconnaître que le territoire national a travers ces grands projets structurants a été reconfiguré sous le regard admiratif de ses visiteurs ou investisseurs étrangers plus que jamais motivés par les formes de partenariat définies dans l’approche globale du développement national. Une approche reposant essentiellement sur la valorisation des notions de travail, de mérite et de l’effort. Il va sans dire que l’institution législative, n’échappant point à ce processus de dynamisation de la vie politique et économique, est appelée à son tour à huiler par l’adoption de lois et la réactualisation de la réglementation, les mécanismes de relance et de maîtrise de la gestion publique, les instruments d’observation des expressions de l’Etat de droit et des droits de l’homme. Son renouvellement dans quelques semaines revêt une importance capitale pour constituer une priorité absolue et mobiliser massivement la société. Au delà du choix des candidats et des tendances politiques, des difficultés d’une étape le rendez-vous est à honorer par une forte expression populaire assimilée assurément à une forme d’engagement pour concrétiser la pérennité de l’Etat et participer à la consolidation des institutions de la République .C’est aussi cela la citoyenneté…

A. Bellaha