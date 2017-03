Tizi Ouzou : Partis et indépendants se bousculent

Sept partis politiques et deux candidats indépendants ont déposé hier leurs listes de candidatures aux élections législatives de 4 mai prochain à Tizi Ouzou, apprend-on. Il s’agit des partis RCD, FFS, RND, PT, l’alliance MSP-Front du changement, FLN et MPA, ainsi que les listes indépendantes «Alternative citoyenne», conduite par Amrane Aït Hamouda (dit Nouredine), et «Avedel» (changement), conduite par Mohamed Chabouni, selon un état de dépôt établit peu après 17 heures. L’opération de dépôt se poursuivra jusqu’à minuit du 5 mars, faut-il signaler. Les principaux partis politiques de Tizi Ouzou ont rendu publiques leurs listes de candidatures. La liste du FFS sera conduite par le membre du présidium du parti, Aziz Bahloul, secondé par l’actuel P/APW, Mohamed Klaleche, celle du RCD par le membre du conseil national du parti et de l’APW, Yassine Aissiouene, suivi de l’ancienne députée Leila Hadj Arab, alors que la liste du RND sera conduite par l’actuel député et coordinateur du parti à Tizi Ouzou, Tayeb Mokadem. Le Parti des travailleurs a quant à lui mandaté la député Nadia Yefsah pour mener cette course électorale, alors que le MPA a jeté son dévolu sur un certain Samir Ould Taleb, l’alliance MSP/FC a confié le pilotage de sa liste à un élu de l’APC de Draâ Ben Khedda, à savoir Kamel Djeghlouli. La liste du FLN sera quant à elle conduite par le mouhafed et vice-président de l’APN, Saïd Lakhdari, qui est secondé par Mohand Haddad, membre du comité central du parti. Au total, ils étaient 25 partis politiques et 17 indépendants à retirer auprès de la DRAG de Tizi Ouzou, les formulaires de candidatures aux élections législatives prochaines, dont le dernier délai de dépôt a expiré hier à minuit. Ces élections se dérouleront à travers 670 centres et 1.200 bureaux de votes répartis à travers l’ensemble des localités de la wilaya.

Pas moins de 675.506 électeurs seront appelés à choisir parmi les candidats en lice, 15 députés qui représenteront la wilaya de Tizi Ouzou au sein de l’Assemblée populaire nationale. Tous les moyens sont mis en place pour que ces élections législatives se déroulent dans les meilleures conditions.

Bel. Adrar