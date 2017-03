Compétition électorale : Les ambitions s’affirment

Institutions officielles, partis, médias, la sphère politique est désormais en pleine effervescence. Elle s’anime et s’enthousiasme au fur et à mesure qu’approche l’importante l’échéance du 4 mai.

À titre de dénominateur commun, l’objectif des autorités, des états-majors des formations politiques, ainsi que des médias engagés dans la défense des valeurs de la République est pratiquement le même : relever le niveau de la pratique démocratique en Algérie, à l’occasion des prochaines législatives. Ce rendez-vous est désormais au cœur de l’action menée par les différentes parties concernées. Comment peut-il en être autrement, si l’on tient compte de l’évolution de l’actualité nationale. Celle-ci se caractérise, d’une part, par des ambitions manifestement affichées par les représentant de la classe politique où chacun des acteurs souhaiterait peser dans la composition des prochaines Assemblées élues. D’autre part, les autorités ne cessent de rappeler au quotidien leur volonté de réussir haut la main l’événement des législatives pour lequel les services concernés n’ont ménagé jusque-là aucun effort pour son déroulement dans des conditions idoines et garantissant la transparence et la neutralité absolue.

À l’évidence, cet engagement devait être réaffirmé par le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, lors de la réunion qui l’a regroupé hier avec les membres de la Commission nationale chargée de la préparation et de l’organisation des législatives.

Pour la journée d’hier également, et au niveau des instances de direction des différents partis politiques, l’effervescence devait être à son comble, tant les concernés étaient tous tenus d’achever, avant minuit, l’opération du dépôt des listes de candidatures au niveau du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Eu égard aux garanties, y compris celles contenues dans les nouvelles dispositions constitutionnelles et certifiant de la transparence du prochain rendez-vous électoral, la quasi-majorité des formations participent à ce scrutin, et toutes ne cessent d’exhorter les citoyens à se rendre massivement aux urnes le jour du 4 mai prochain, pour élire les 462 représentants à l’APN.

Le processus électoral enclenché le 2 février dernier, soit à la signature par le Chef de l’État du décret présidentiel portant convocation du corps électoral, nous révèle surtout que la compétions sera des plus rudes dans cette course pour la députation.



Émergence des partis



Majoritaires dans l’Assemblée populaire nationale sortante, le FLN et le RND tiennent, l’un comme l’autre, à élargir leur représentation en cette occasion de renouvellement des membres de cette même institution élue. Pour ce faire, les deux partis ont présenté des listes de candidats dans les 48 wilayas, en sus de la circonscription de la communauté nationale à l’étranger. Distingué par sa position de 3e force politique du pays obtenue, à l’issue des législatives de 2012, le MPA fera des mains et des pieds, lors de la prochaine élection, pour conserver au moins ce même positionnement.

Objectif pas du tout facile à atteindre pour la formation d’Amara Benyounès, eu égard au caractère très compétitif des autres formations en lice. C’est le cas de TAJ de l’ex-ministre Amar Ghoul qui veut saisir l’opportunité des prochaines élections pour mieux conforter son ancrage. Pour leur part, et après l’échec cuisant qu’elles ont dû subir en 2012, les formations islamistes ont eu recours aux jeux des alliances pour mieux rebondir, à l’occasion du prochain scrutin. Un scrutin qui se distingue aussi par la participation du FFS qui inscrit cette option dans le prolongement de son projet de consensus national et du RCD qui motive quant à lui sa participation par l’idée de se donner plus de visibilité et mieux agir sur la scène politique.

La compétition entre l’ensemble des ces partis et d’autres encore qui sont en lice pour le rendez-vous du 4 mai sera des plus ardues. Tout est «fin prêt» par ailleurs pour la tenue des ces élections des conditions idoines, comme l’a affirmé tout récemment le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Nouredine Bedoui.

Le ministre avait indiqué, en outre, que son département travaille «en étroite collaboration» avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), créée en vertu de la nouvelle Constitution et ayant pour mission de consolider la crédibilité des élections et de veiller à leurs transparence et probité.

De son côté, l’Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) mettra une cellule pour veiller à l'impartialité de la couverture par les chaînes de télévision publiques et privées de la campagne des législatives, devant débuter conformément à la loi organique portant régime électoral, 25 jours avant la date du scrutin.

Karim Aoudia