Prochaine session de la grande commission mixte algéro-tunisienne : 7 accords de coopération seront signés

- M. Sellal, jeudi, à tunis

- Sept accords de coopération seront signés

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu hier à Alger, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

"L'entretien a essentiellement porté sur la manière d'améliorer les relations traditionnelles de fraternité et d'amitié qui lient les deux pays, et ce à la veille de la tenue de la 21e session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne", souligne le communiqué. Lors de cet entretien qui a permis de "consolider davantage les échanges et la concertation politique", les deux parties ont également examiné "les questions de développement des régions transfrontalières, la libre circulation des personnes et des marchandises ainsi que la situation sécuritaire", précise la source. MM. Sellal et Jhinaoui ont enfin abordé "un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun". L'entretien s'est déroulé en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a annoncé, hier à Alger, que la prochaine session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne, prévue jeudi à Tunis, sera sanctionnée par la signature de 7 accords de coopération couvrant différents domaines. Un de ses accords portera sur la coopération sécuritaire et un autre relatif à la délimitation des frontières maritimes entre les deux pays, a indiqué M. Messahel qui s'exprimait au terme de la 19e session du comité de suivi algéro-tunisien. Le ministre qui a co-présidé avec le ministre des Affaires étrangères tunisien, Khemaies Jhinaoui, cette rencontre préparatoire à la 21e session de la Grande commission mixte a précisé que ces accords ouvriront de larges perspectives au développement et à l'élargissement de la coopération, notamment dans les domaines économique, commercial et industriel.

Il a fait savoir que la réunion de la commission de suivi qui s'est tenue les 4 et 5 mars a permis l'évaluation de l'action bilatérale commune depuis la dernière session de la Grande commission qui s'est réunie en octobre 2015 à Alger se félicitant de la mise en œuvre des accords retenus à cet occasion et qui a permis d'impulser la coopération bilatérale. Il a rappelé que 130 visites ont été échangées à tous les niveaux et que 30 programmes communs ont été mis en œuvre dans différents domaines tels l'énergie, l'industrie, le commerce, l'agriculture, l'enseignement supérieur, les technologies de l'information et de la communication ainsi que la culture. Il a révélé que la valeur des échanges a atteint plus d'un milliard de dollars en 2016. 1,2 million de touristes algériens ont visité ce pays voisin. Pour sa part, le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, a mis en avant l'importance de la prochaine session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne au regard des accords qui seront signés dans ce cadre notamment l'accord sécuritaire. Il a précisé que cet accord prévoyait le renforcement de la coopération sécuritaire et militaire pour faire face aux dangers qui pèsent sur nos pays notamment le terrorisme, le trafic de drogue, le crime organisé, la migration clandestine et la traite d'humains. Pour lui, cet accord est une preuve de plus du degré de rapprochement entre les deux pays et leur convergence de vues sur la nécessité de préserver la sécurité de l'Algérie et de la Tunisie. Il a réaffirmé la détermination des deux pays à intensifier leur coopération dans ce domaine pour faire face aux menaces qui les guettent. Les travaux de la 19e session du comité de suivi algéro-tunisien ont été clôturés par la signature du procès-verbal de la réunion par MM. Messahel et Jhinaoui.



L'Algérie et la Tunisie déterminées à trouver une solution politique et consensuelle à la crise libyenne



Lors d'une conférence de presse conjointe en marge de la rencontre, les deux responsables ont réaffirmé la détermination de leurs pays à trouver une solution politique et consensuelle à la crise libyenne, insistant sur la nécessité de privilégier le dialogue interlibyen. Les deux parties ont regretté les récents affrontements dans la région du Croissant pétrolier qui n'aident pas, selon eux, à sortir de la crise en Libye. "Nous sommes pour le dialogue et contre le langage des armes", a soutenu M. Messahel, précisant que l'Algérie était en contact permanent avec toutes les parties dans ce pays jusqu'à l'engagement d'un dialogue sérieux et inclusif pour sortir de la crise. Le ministre a insisté sur le rôle de l'ONU dans le règlement de cette crise et le nécessaire respect par les Libyens de l'accord politique du 19 décembre. Evoquant la réunion des pays voisins pour examiner la crise libyenne et les dangers qui guettent les Etats de la région, prévue début avril prochain à Alger, M. Messahel a mis en avant le rôle majeur de ces Etats dans la coordination et l'échange d'informations. Outre l'Algérie et la Libye, la réunion verra la participation de la Tunisie, de l'Egypte, du Tchad, du Soudan et du Niger. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a, pour sa part, affirmé que la solution en Libye "doit être consensuelle et non militaire", rappelant la responsabilité de l'ONU et du Conseil de sécurité. Il a précisé que la visite du président tunisien, Béji Caïd Essebsi, en Algérie en décembre 2016 et sa rencontre avec le Président Abdelaziz Bouteflika avaient permis d'examiner la situation en Libye, soulignant que cette démarche dénotait tout l'intérêt accordé par les directions des deux pays, aux côtés de l'Egypte, à une solution pacifique en Libye. Les travaux de la 19e session du comité de suivi algéro-tunisien ont, par ailleurs, permis d'aborder la situation au Sahel, ont indiqué les deux responsables, mettant en exergue les efforts des deux pays en faveur du rétablissement de la stabilité dans la région. La 21e session de la Grande commission algéro-tunisienne qui se tiendra le 9 mars prochain à Tunis sera co-présidée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et son homologue tunisien, Youssef Chahed.

-------------------/////////////////

M. Messahel : Combler les carences

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a souligné hier à Alger la “détermination” de l'Algérie à développer et à hisser les relations algéro-tunisiennes au plus haut niveau. Lors d'une allocution à l'ouverture de la 19e session du comité de suivi algéro-tunisien, M. Messahel a indiqué que la rencontre était une occasion pour “poursuivre la coordination et la concertation autour des questions intéressant les deux pays et échanger les points de vue concernant les derniers développements sur le double plan régional et international”. M. Messahel a co-présidé la 19e session du comité de suivi algéro-tunisien avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.

La rencontre intervient en préparation de la 21e session de la Grande commission mixte prévue le 9 mars courant à Tunis. Les relations algéro-tunisiennes ont connu au cours des dernières années une importante dynamique marquée notamment par la tenue régulière des sessions de la Grande commission mixte ainsi que des rencontres de haut niveau initiées par les responsables des deux pays, a indiqué M. Messahel. Par ailleurs, le ministre a souligné, lors de cette rencontre de deux jours, l'impératif de “combler les carences enregistrées afin de réunir les conditions à même de hisser la coopération entre les deux pays au niveau escompté, notamment en matière de complémentarité, d'intégration et de développement globale”, appelant par la même occasion à saisir toutes les opportunités offertes pour lancer de nouveaux projets communs permettant de réaliser davantage d'acquis. Il a appelé dans ce sens à consentir davantage d'efforts pour promouvoir et diversifier le commerce entre les deux pays en renforçant les contacts entre les chambres de commerce et les hommes d'affaires des deux pays. Le ministre a saisi l'occasion pour saluer l'action commune entre les deux pays, qui est un modèle à suivre dans plusieurs domaines à l'instar du domaine sécuritaire, notamment en matière de formation et d'échanges d'informations renforçant ainsi la capacité des deux pays à faire face au terrorisme et au crime organisé.

L'accord “consolidera notre démarche de concertation concernant le règlement des crises que connaît la région notamment en Libye” a indiqué M. Messahel, relevant que cet accord “nous permettra aussi de redoubler nos efforts afin de réaliser un rapprochement entre les différentes parties libyennes de manière à garantir la réconciliation nationale à travers un dialogue inter-libyen inclusif sans ingérence dans le cadre de la solution politique escomptée et fondée sur le processus de règlement parrainé par les Nations unies”.

Le ministre a également mis en exergue le développement concret qu'a connu la coopération bilatérale notamment dans les domaines de l'énergie, de l'industrie et des mines, les douanes, les transports, les TIC, des domaines qui contribueront à promouvoir les économies des deux pays et à développer les zones frontalières en particulier. Le ministre des Affaires maghrébines a exprimé sa satisfaction quant à l'application de la plupart des recommandations de la dernière Grande commission mixte ainsi que la participation des deux parties à plusieurs manifestations économiques et culturelles organisées dans les deux pays. Par ailleurs, M. Jhinaoui a appelé à accélérer l'élaboration de la mouture finale de la convention d'établissement de 1963 et sa signature dans les plus proches délais, affirmant son impact positif dans la réalisation d'acquis et d'avantages supplémentaires pour les communautés algérienne et tunisienne, particulièrement en matière de séjour, d'emploi, transport, d'accès à la propriété et transferts financiers.



MAE tunisien : la réunion du comité de suivi a abouti à des résultats “importants”



Dans une déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, M. Jhinaoui a souligné que la rencontre a permis de passer en revue l'état des relations bilatérales et “les moyens de les promouvoir au mieux des intérêts des deux pays”, qualifiant “d'importants” les résultats de la réunion du comité de suivi.

La réunion a porté sur tous les domaines de coopération, a indiqué le ministre tunisien, annonçant la signature par les deux pays, le 9 mars à Tunis, d'un accord sécuritaire qui constituera “un cadre juridique pour la coopération bilatérale intense entre les deux pays dans ce domaine”. “Il existe plusieurs autres domaines de coopération bilatérale, tels le tourisme, l'énergie et les transports”, a-t-il ajouté.

La rencontre a été une occasion pour évoquer “les autres questions d'intérêt commun dont l'Union du Maghreb arabe (UMA) et les moyens de consolider la coopération dans ce cadre”. S'agissant de la situation prévalant en Libye, le chef de la diplomatie tunisienne a réitéré “l'importance pour la Tunisie, l'Algérie et l'Egypte de conjuguer leurs efforts pour aider les frères libyens à dépasser leurs différends et parvenir à une solution politique consensuelle”. (APS)