Méditerranée : Le défi de l’agriculture numérique

Le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes vient de relever avec force arguments l’importance de l’innovation rurale et de la révolution numérique en agriculture. Les modalités de « l’agriculture numérique », entre agriculture de précision, développement d’outils d’aide à la décision, ont été mises en relief.

Cosimo Lacirignola, secrétaire général du CIHEAM, a rappelé la nécessité d’appliquer avec prudence, en Méditerranée, les solutions techniques innovantes, afin d’éviter le développement d’une « agriculture à deux vitesses » ; le numérique pouvant être un accélérateur de fractures. Les experts sont unanimes, la révolution numérique, et son impact sur les pratiques et systèmes agricoles, doit être appréhendée, au Nord comme au Sud de la Méditerranée, dans le cadre d’une démarche inclusive, et au sein d’un écosystème associant agriculteurs, chercheurs, pouvoirs publics.

A ce sujet, il y a lieu de préciser que le gouvernement algérien, comme l’a relevé à maintes reprises le Premier ministre, redouble d’efforts pour industrialiser dans un premier temps son agriculture, secteur incontournable pour diversifier l’économie nationale, puis pour aller plus tard vers une agriculture numérique. Sans constituer une réponse en soi aux défis auxquels font face les pays de la région, explique le CIHEAM, le numérique peut constituer un atout s’il permet de moderniser le « monde agricole » et d’attirer la jeunesse vers des emplois aujourd’hui désertés, de réduire la pénibilité du travail agricole, d’éviter tout gaspillage. A propos de la création d’emplois, l’on rappelle que pour le cas algérien, l’investissement dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie a constitué environ 51% de la totalité des projets financés en 2016 à l’échelle nationale par l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ).

D’autre part, le CIHEAM indique que face à des besoins en compétences numériques en forte croissance, et l’émergence de nouveaux métiers, l’ensemble des participants à ce débat ont appelé à repenser l’offre de formation initiale et professionnelle, et à améliorer l’éducation numérique de base. Cependant l’innovation rurale fait face à l’impératif d’une agriculture-bio, revendiquée par les pays de la région. Pour eux, le « bio » c’est l’avenir. La démarche se fera progressivement. Le modèle méditerranéen est autocentré, axé sur la proximité et non sur les distances.

D’un point de vue environnemental, les pays méditerranéens peuvent se refocaliser sur leur patrimoine génétique, leur biodiversité, et la façon de développer ces ressources locales qui pèchent, un peu, par le fait qu’elles ne sont pas très productives. Mais aujourd’hui, à travers le monde, les recherches ont abouti à la possibilité d’avoir la double performance : économique et environnementale. C’est l’un des objectifs fixés à long terme d’une agriculture de transition vers une agriculture protectrice des ressources naturelles.

Fouad Irnatene