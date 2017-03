Notre Forum Économie, Le Directeur de la Pêche : « Booster l’aquaculture »

Les principaux atouts et défis de l’économie de la pêche et de l’aquaculture en Algérie, le plan «Aquapêche Algérie», le bilan de 2016 et l’objectif assigné pour 2017, les raisons de la cherté du poisson, la pêche du thon rouge, la reprise de la pêche du corail... ce sont-là autant de questions évoquées, hier au Forum Économie d’El Moudjahid.

Lors de son intervention, le DG de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Taha Hammouche, a de prime abord souligné le fait que le secteur de la pêche se doit de contribuer à cet effort constant «de diversification de l’économie nationale». Il soutient haut et fort que «la pêche se doit donc de participer à la croissance économique, à travers une offre de produits variés et la création d’emplois». Il faut dire que la production nationale annuelle en ressources halieutiques est chiffrée actuellement à 100.000 tonnes. Cela dit, l’objectif est de doubler cette production pour atteindre les 200.000 tonnes par an. «Quand on sait que la ressource est limitée en Méditerranée, les 100.000 tonnes, on doit aller les chercher dans l’aquaculture», déclare l’orateur qui rappelle que la tendance mondiale d’aujourd’hui reste le développement de l’investissement de l’aquaculture. En effet, il faut savoir que dans le monde, pour tout poisson pêché, il y a un poisson issu de l’élevage. Ce qui n’est pas le cas de l’Algérie où nous avons 100.000 tonnes de poissons pêchés et un peu plus de 2.000 tonnes issus de l’élevage. «Nous comptons booster l’aquaculture en vue d’atteindre les 200.000 tonnes», dit-il.

Il est question également d’un autre objectif tout aussi important, en l’occurrence la préservation des 80.000 postes d’emploi. Il faut bien comprendre qu’on parle de «préservation», parce que dans le contexte actuel, la tendance est à la baisse en Méditerranée. Cependant, que les professionnels se rassurent. «En Algérie, nous réussissons à maintenir le même niveau de production chaque année, ce qui est vraiment une prouesse en soi. En somme, tous les efforts vont être dirigés vers la préservation de cette ressource, de la pêche et, de là, à la préservation des postes d’emploi», ajoute-t-il.



Aquaculture : création de 40.000 emplois



Remarque importante à mettre en relief également, dans le secteur des investissements, il est prévu la création de 40.000 emplois dans le domaine de l’aquaculture. Le chiffre d’affaires réalisé aujourd’hui est d’environs 50 milliards DA. Le secteur ambitionne de doubler cela, à moyen terme, et mobiliser 100 milliards de dinars pour l’investissement productif. Conformément au nouveau modèle économique, il s’agit principalement d’un investissement privé, que ce soit sur fonds propre ou à travers des financements bancaires. S’exprimant ensuite au sujet des principales réalisations de l’année écoulée, le conférencier signale la réception de cinq infrastructures portuaires sur les dix actuelles, portant le nombre d’infrastructures dédiées à la pêche de 44 ports. Figurent donc parmi les réalisations concrétisées en 2016, la poursuite de la concrétisation du programme d’urgence portuaire, la poursuite de la généralisation du dispositif relatif à la médecine du travail qui a permis d’enregistrer plus de 55.000 consultations médicales au profit des professionnels de la pêche et le lancement d’un nouveau dispositif relatif à l’assurance des personnes au profit des marins-pêcheurs, soutenu à hauteur de 80%. S’attardant sur la question du renforcement de l’organisation et de l’amélioration des conditions socio-économiques des professionnels, le conférencier a indiqué que la révision et la promulgation des textes relatifs à l’organisation de la Chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture font partie de trois autres actions tout aussi importantes les unes que les autres. Il s’agit, entre autres, de l’organisation du Salon économique régional Ouest du développement de la pêche et de l’aquaculture, au niveau de la wilaya d’Aïn Témouchent, de la préparation du Salon régional Centre, prévu à Boumerdès en mai 2017, ainsi que du lancement des préparatifs de la septième édition du Salon international de la pêche et de l’aquaculture, qui se déroulera du 9 au 11 novembre 2017, à Oran.



Pêche du thon rouge, le quota de l’Algérie augmenté



Pour ce qui est de l’aquaculture, le conférencier relève la création de pas moins de 29 nouvelles zones d’activité aquacoles prioritaires identifiées, portant ainsi les zones d’activité aquacole à 85 zones et à 6 nouveaux projets d’aquaculture, ce qui fait un total de 25 projets réalisés en production. Il existe également 120 projets d’aquaculture validés et qui sont en cours de procédure au niveau des circuits bancaires pour le financement et la concrétisation. On compte également 10 millions d’alevins produits pour l’ensemencement de 55 barrages et de plans d’eau, 100 millions de crevettes d’eau de mer ensemencées au niveau du littoral de la wilaya d’Annaba, 55 concessions de pêche continentale attribuées au niveau des barrages, 13.000 bassins d’irrigation recensés pour ensemencement, dans le cadre de l’intégration de la pisciculture à l’agriculture. En somme, tous ces points cités et tant d’autres font partie de l’important et de l’ambitieux programme visant à développer l’aquaculture. En ce qui concerne le développement des pêcheries spécifiques et de la campagne de pêche au thon rouge, il faut retenir qu’on a pêché le total du quota attribué à l’Algérie en 2016 (450 tonnes par onze navires battants pavillon national). De même, notre pays a récupéré un quota de 1.043 tonnes pour la campagne 2017, au lieu des 543 tonnes prévues initialement pour cette année. S’exprimant ensuite, à propos de la réouverture de la pêche au corail, le DG de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a affirmé que le dispositif réglementaire régissant cette activité est «en voie de finalisation». Il indique également qu’il a été procédé à la formation de pas moins 120 plongeurs professionnels dans le domaine de la plongée sous-marine.



Un accompagnement juridique et réglementaire



S’agissant de la campagne de pêche de l’espadon, il fait état de la préparation d’un dispositif relatif à la pêche de cette espèce, dans le cadre de la mise en œuvre des dernières recommandations de l’ICCAT. Ce quota est fixé à 550 tonnes pour l’Algérie en 2017, fait savoir M. Taha Hammouche. Passant ensuite à l’accompagnement juridique et réglementaire des activités de la pêche et de l’aquaculture, le conférencier révèle que les différents textes réglementaires découlant de la loi 01-11, modifiée et complétée, sont en cours d’élaboration, de finalisation et de publication. Ces textes sont relatifs à la gestion des places d’échouage, au contrôle des navires, aux zones d’activité aquacoles, ainsi qu’aux conditions d’exercice de la pêche et aux mesures de gestion des pêcheries. En matière d’accompagnement pour la formation et la recherche, on fera savoir que pas moins de 4.000 attestations et diplômes ont été attribués, et que près de 1.500 attestations ont été délivrées, dans le cadre de la formation à la carte dans les différentes filières de formation consacrées au domaine de la pêche et de l’aquaculture. L’orateur mettra également en avant les campagnes scientifiques d’évaluation en mer réalisées à travers le bateau scientifique Belkacem Grine, ainsi que le lancement des préparatifs des campagnes d’évaluation des ressources halieutiques pour l’année 2017. Donnant des éléments de réponse sur les prix élevés du poisson, M. Taha Hammouche imputera cette hausse des prix, notamment au déséquilibre entre l’offre et la demande. Il mettra l’accent d’autre part sur le fait que «les réserves des ressources halieutiques dans le bassin méditerranéen sont limitées, et que les 1,2 million de tonnes de ressources sont partagées par 23 pays méditerranéens». Pour arriver au 200.000 tonnes par an, l’orateur met en exergue et insiste sur toute l’importance de développer la filière aquaculture. «Booster l’aquaculture est, explique-t-il, la solution.»

Soraya Guemmouri

Indicateurs de pêche en Méditerranée

23 pays

45.500 km de littoral

526.600 km2 de plateau continental

Une population de 470 millions d’habitants

Production de 300.000 tonnes de poisson bleu

Importation de 4,4 millions de tonnes.



Place de l’Algérie dans le domaine de la pêche maritime

Un cinquième des inscrits maritimes et 12% des postes d’emploi,

12% des quantités pêchées et 27% de la production de poisson bleu,

5% de flottille totale et 30% de la flottille composée de sardiniers.

