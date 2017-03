Dans la lucarne : Autres temps, autres mœurs

Le football pour les grands clubs est souvent ingrat. C'est-à-dire que ceux qui n’arrivent pas à s’organiser comme il le faut en prenant en ligne de compte d’assurer leur avenir risquent de déchanter très rapidement. Et comme dit l’adage « gare à la chute » qui risque d’être très pénible, intenable et surtout douloureuse, en particulier pour les supporters sincères qui se déplacent et suivent fidèlement leur club favori par tous les temps. Ce sont ceux-là qui acceptent très mal la chute de leur équipe favorite. Il est certain que la renommée d’un grand club n’est pas uniquement le résultat de ses prouesses techniques. Ces dernieres ne sont immuables ; c’est relatif dans le temps. Et, ce qui est valable aujourd’hui ne le sera pas assurément demain. À ce niveau, les fluctuations des résultats techniques sont monnaie courante. De grands clubs disparaissent du jour au lendemain de l’élite parce qu’ils ne possèdent pas une organisation administrative solide et viable, un stade décent et aussi de toutes les commodités propres à une grande équipe, c'est-à-dire tous les moyens possibles pouvant assurer une continuité dans le temps. Partout de part le monde, de grands clubs, n’ayant pas accordé le primat à la formation et aussi à un projet sportif solide n’ont pas fait long feu. On avait vu comment Leicester a été sacré champion d’Angleterre la saison écoulée et, cette saison, il joue pour la relégation. Il est clair que les exploits, aussi exceptionnels soient-ils, ne durent pas et tombent en désuétude assez rapidement. Toujours est-il, les équipes de première division, comme on avait l’habitude de l’appeler au temps du football amateur, avaient goûté à la relégation, hormis la JSK. Cette dernière avait accédé durant la saison 68/69 en première division. Depuis, cette saison, elle a gardé le même sens car elle a planté un édifice en béton avec les Koufi, Kolli, Derdar, Hannachi... ». Ce club était devenu par la force des choses le club le plus titré d’Algérie avec l’ES Sétif. Mais , aujourd’hui, avec le temps qui passe, ce club a fini par voir son standing se fissurer. Il faut dire que les changements annuels de l’effectif n’ont pas arrangé les choses. Car, on ne peut avancer avec de nouveaux joueurs à chaque saison ; parfois jusqu’à quinze nouveaux joueurs d’un seul trait. De ce fait, l’entraîneur ne peut assurer la cohésion du groupe chamboulé régulièrement. Cette situation perdure, ce qui par ricochet influe négativement sur les résultats techniques de l’équipe. D’un autre côté le changement incessant de techniciens n’est pas fait pour améliorer la situation. Par le passé, la JSK était connue par sa stabilité —prise comme exemple—, et ce, à tous les niveaux. Avec Mahieddine Khalef et Ziwotko, le Polonais, la JSK avait « trusté» les titres. Aujourd’hui, sauf le président du club, Mohand Chérif Hannachi, les entraîneurs défilent à la JSK. Et, c’est donc logique que les résultats ne suivent pas et surtout que l’équipe a perdu de sa force de jeu, son beau football. Aujourd’hui, les observateurs et autres spécialistes estiment qu’ils ont face à eux une équipe qui ne ressemble aucunement à la JSK, celle qu’ils ont connue. Ce club est dans une situation peu enviable après sa lourde défaite, à Béjaïa, devant le MOB local.

Certes, mathématiquement, tout reste possible, mais… Elle doit se redresser au plus vite, sinon…

H. G.