CHAN-2018 (préparation) : Le NA Hussein-Dey au menu de la sélection A’ mardi

La sélection algérienne A' de football, composée de joueurs locaux disputera un match amical face au NA Hussein-Dey (Ligue-1 algérienne) au centre technique national de Sidi Moussa (16h00), a appris l'APS auprès du Directeur technique national (DTN) Taoufik Korichi, chargé de gérer l'intérim. "Le Nasria est venu remplacer le CR Belouizdad qui devait donner la réplique à l'équipe nationale A' avant de se rétracter", a affirmé le DTN. La sélection A' a entamé depuis hier dimanche un stage de préparation au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) qui s'étalera jusqu'à mardi sous la houlette de Taoufik Korichi en attendant la nomination d'un nouveau sélectionneur. La sélection A' disputera également deux matchs amicaux durant la prochaine date de la Fédération internationale (FIFA) face au Soudan "programmés les 25 et 28 mars à Alger", a souligné Korichi. Ces deux tests entrent dans le cadre des préparatifs en vue des qualifications du championnat d'Afrique des nations CHAN-2018 prévu au Kenya. L'équipe algérienne sera opposée à la Libye dans le cadre des qualifications de la Zone nord. Le match aller, à domicile, se jouera entre le 11 et 13 août 2017 alors que la seconde manche aura lieu entre le 18 et 20 août 2017. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera directement pour le CHAN-2018 prévu du 11 janvier au 2 février 2018 au Kenya. L'Algérie avait été suspendue de la dernière édition tenue en 2016 au Rwanda pour avoir déclaré forfait aux éliminatoires alors qu'elle devait affronter la Libye.