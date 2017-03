Ligue 1 (22e journée) : Les Sétifiens prennent le large

Cette 22e journée de Ligue 1 a été clôturée par le grand derby du Centre entre l’USMA et le MC Alger, au stade 5-Juillet devant plus de 60.000 spectateurs enthousiastes et des tifos superbes.

Un spectacle à couper le souffle et ce, en présence de chaînes étrangères dont Bein Sport alors que certains pensent que le football algérien est en chute. Globalement, ce derby a tenu toutes ses promesses. Les 22 acteurs se sont donnés à fond sur l’excellente pelouse du stade 5-Juillet. Tous les ingrédients étaient réunis pour offrir du beau spectacle à tous les puristes, aussi bien algériens qu’étrangers. Ceci dit, sur le terrain, le MCA remontera dans le match «tambour battant» en plantant deux buts dans les dix premières minutes de jeu par Seguer et Bouguèche.

Une dizaine de minutes plus tard, l’USMA réduira le score par Meftah, alors qu’Andria qui avait touché la balle était dans une nette position d’hors jeu. Le juge de touche ne lèvera cependant pas son drapeau. Ce qui avait fait dire à Ghrib, le président du MCA, que «les juges de touche sont contre nous. Ils lèvent systématiquement le drapeau sur nos actions et ne le font pas lorsqu’il s’agit des actions adverses». Même le révélateur de la télévision est utilisé dans un sens seulement. Là, il faut le généraliser afin que tout le monde soit rassuré. Toujours est-il, ce match nul peut faire les affaires du MCA comme l’avait affirmé Seguer, du fait qu’il était quelque peu « bloqué » dans les derbys et notamment dans cette grande structure infrastructurelle. Les Usmistes, hormis Paul Put, sont satisfaits par ce point du nul. En effet, ils gardent intactes leurs chances quant à la course pour le titre de champion d’Algérie où rien n’est encore joué. Pour cela, il faut que la commission des compétitions de la LFP programme les rencontres en retard. Le NAHD a très bien réagi en battant l’O Médéa sur un doublé de Gasmi. Les Médéens de Slimani ont réduit le score par Gharbi. Un succès qui permet aux poulains d’Alain Michel de grimper désormais à la cinquième place avec 32 pts, à trois points du MCA et de l’USMA.

Les gars du sud algérien ont fait, eux aussi, une très bonne opération en venant à bout de l’USMBA sur le large score de (3 à 0) sur un doublé de Djallit et Hamia en fin de partie. Cette équipe est en train d’assurer son maintien.

Au bas du tableau, l’empoignade qui avait eu pour cadre le stade Chahid-Hamlaoui de Constantine a tenu toutes ses promesses, elle qui s’est jouée sur un véritable tapis, comme l’on dit. C’était très beau. Les Constantinois ont brillé dans ce match qu’ils ont outrageusement dominé, puisque dès le premier half ils avaient mené par deux buts à zéro suite à un double (deux heading) de Balameiri. Il a été un véritable poison pour la défense belouizdadie. Les Rouge et Blanc ont réduit le score en fin de match sur une tête de Hamia, l’attaquant vedette.

Il est clair que les journées à venir seront très disputées, même si la LFP a décidé d’une halte afin de faire jouer les matches en retard.

Hamid G.

Résultats :



MC Oran - CA Batna 0-0

ES Sétif - RC Relizane 3-1

MO Béjaia - JS Kabylie 3-0

DRB Tadjenanet - USM Harrach 1-0

CS Constantine - CR Belouizdad 2-1

NA Hussein Dey - Olympique Médéa 2-1

USM Alger - MC Alger 2-2

JS Saoura - USM Bel-Abbès 3-0



Classement Pts J

1). ES Sétif 41 21

2). USM Bel-Abbès 36 22

3). MC Alger 35 20

--). USM Alger 35 21

5). NA Hussein Dey 32 21

6). MC Oran 31 21

--). JS Saoura 31 21

8). Olympique Médéa 29 21

9). USM El Harrach 27 22

10). CR Belouizdad 26 21

11). CS Constantine 24 22

12). DRB Tadjenanet 23 21

13). CA Batna 22 21

14). RC Relizane 20 20

15). JS Kabylie 18 19

16). MO Béjaïa 16 20