Décret sur l’immigration : Trump signe une nouvelle version

Le président américain, Donald Trump, devrait signer aujourd’hui une nouvelle version de son décret sur l'immigration, suspendu par la justice après avoir suscité une énorme controverse et semé le chaos dans les aéroports, selon un média américain. Le président signera le nouveau décret au département de la Sécurité intérieure, selon Politico, citant de hauts responsables du gouvernement. Il n'était pas possible de savoir quels changements Donald Trump a prévu d'introduire dans le nouveau texte, selon cette publication spécialisée dans l'information politique. Le décret du 27 janvier interdisait l'entrée aux Etats-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane pendant 90 jours, celle de tous les réfugiés pendant 120 jours, et celle des réfugiés syriens d'une manière permanente. Suscitant l'indignation dans le monde entier et une vague de protestation aux Etats-Unis, le décret avait entraîné le chaos dans les aéroports.

M. Trump a essuyé deux revers judiciaires sur son décret du 27 janvier: le 3 février, un juge de Seattle (nord-ouest) en a bloqué l'application. Le 9 février, la cour d'appel de San Francisco (ouest) a maintenu cette suspension.