Dette grecque, Tsipras : « Personne ne veut une impasse »

Les créanciers de la Grèce n'ont pas d'autre choix que de parvenir à un accord avec son gouvernement, a averti hier le Premier ministre, Alexis Tsipras, soulignant que l'Europe n'avait pas besoin de plus d'instabilité. «Personne ne veut une impasse dans les pourparlers», a déclaré M. Tsipras à l'hebdomadaire Documento. «Un retour à l'incertitude n'est pas le choix le plus intelligent, surtout que l'Europe fait face à d'importants défis», a-t-il ajouté, le Brexit ayant déjà ébranlé l'UE. Le Premier ministre de gauche a affirmé que le programme de sauvetage financier de la Grèce —le troisième depuis 2010— s'effondrerait en cas de chute de son gouvernement. Sauvée de la faillite au début de la décennie, la Grèce est engagée actuellement dans un troisième programme d'aide international qui a démarré à l'été 2015 et doit courir jusqu'au 20 août 2018, avec un maximum de prêts prévus de 86 milliards d'euros. La Grèce a rouvert mardi avec ses créanciers le chantier de l'accord qu'elle doit trouver, au prix de nouvelles concessions, avec l'UE et le FMI pour rester sous perfusion financière et espérer sortir de la crise. «Une rupture des pourparlers pour mener le pays à des élections mènerait de facto à un effondrement» du plan de sauvetage financier, a averti M. Tsipras.