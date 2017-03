Fédération algérienne de voile : Hacène Djilali nouveau président

Hacène Djilali a été élu samedi nouveau président de la Fédération algérienne de voile (FAV), lors de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue au Complexe sportif Ghermoul (Alger). Djilali (47 ans), membre de l'ancien bureau fédéral était en course face à deux autres candidats. Le président sortant Mohamed Atbi et Mohamed Djoudi, le président du club nautique d'Alger-Plage. A l'issue du dépouillement, Djilali a récolté 17 voix contre 12 pour Atbi et 2 pour Djoudi. Les 31 membres votants de l'Assemblée générale ont également élu six membres du bureau fédéral pour le mandat olympique 2017-2020, auxquels s'ajoutera un membre féminin élu d'office. Après son élection, le nouveau président de la FAV a indiqué que sa priorité sera le développement de la discipline à travers tout le territoire national, en fournissant des moyens techniques et des techniciens qualifiés aux clubs, et aussi réactiver des Ligues de wilaya, à l'image de Annaba, Chlef et Jijel. "Nous sommes devant de grands défis, notre premier objectif est de rester sur le même rythme que l'ancien bureau.

Nous avons 4 ans pour préparer les jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et rivaliser avec les équipes africaines et arabes qui sont en nette progression", a déclaré Djilali à l'APS. A noter que Hacène Djilali faisait partie de l'ancien bureau fédéral pour le mandat olympique 2013-2016. Les membres du bureau fédéral : 1. Samir Kessouri (22 voix) 2. Sid-Ali Deramchi (22 voix) 3. Abderrahmen Taouiri (20 voix) 4. Mohamed Belghit (19 voix) 5. Rachid Nordine (15 voix) 6. Ahmed Toufouti (14 voix) 7. Membre féminin élu d'office.