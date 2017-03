Vovinam : Djouadj réélu

Le président de la Fédération algérienne de Vovinam viet vo dao, Mohamed Djouadj, seul candidat à sa propre succession, a été réélu samedi Alger pour un nouveau mandat olympique à la tête de l'instance fédérale. Vingt-deux des 27 membres qui composent l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de Vovinam viet vo dao ont assisté aux travaux de cette AGE, tenue samedi au complexe sportif de Dar El Beïda (Alger), et Djouadj a reçu un vote favorable de la part de 19 d'entre eux. Outre le président, l'Assemblée a procédé à l'élection des neuf membres, devant composer le bureau exécutif de l'instance, à savoir : Abderezzak Bouhadja, Mohamed-Saïd Metahri, Billel Belifa, Mohamed Bourahla, Mourad Lounes, Saber Guendouzi, Youcef Choucha, Fouad Benyakoub et Sihem Zaïri. Metahri et Bourahla sont respectivement 1er et 2e vice-président de ce bureau exécutif, dont Belifa est le trésorier, au moment où Bouhadja se chargera de la commission de discipline. Lounes sera à la tête de la logistique, alors que Choucha s'occupera de la commission d'arbitrage. Zïari sera à la tête de la commission médicale. Guendouzi se chargera de la communication, alors que Benyakoub se chargera de la commission de recours. Après sa réélection, Djouadj a annoncé que "la formation" sera son cheval de bataille, en donnant "la priorité aux entraîneurs", pour pouvoir étendre cette discipline sportive à d'autres wilayas. "Nous comptons actuellement 35 clubs, relevant de 20 ligues de wilayas. Notre objectif est d'atteindre 100 clubs, répartis sur 40 wilayas" a précisé le président de la Fédération algérienne de Vovinam viet vo dao.