Espagne : Le Barça prêt pour Paris

Barcelone est de retour ! Avec Lionel Messi, supersonique, le Barça a atomisé Vigo 5-0 pour garder la tête du Championnat d'Espagne juste avant sa revanche européenne contre Paris, tandis que le Real Madrid a battu Eibar (4-1) en saluant la mémoire de Raymond Kopa. Le PSG peut se méfier avant d'aller au Camp Nou en huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi (aller: 4-0), car c'est précisément un 5-0 dont auront besoin les Barcelonais pour se qualifier. Et tous les espoirs catalans semblent permis avec un Messi aussi étincelant que lors de cette 26e journée de Liga. Au Camp Nou, le petit Argentin a inscrit un doublé (24e, 64e), il a délivré deux passes décisives à Neymar (40e) et Samuel Umtiti (61e) et il a initié l'action du but d'Ivan Rakitic (57e), inscrit malgré un hors-jeu non signalé. Grâce à cette «manita» (cinq buts inscrits), le Barça (1er, 60 pts) conserve la première place de la Liga. Le Real de Zinédine Zidane (2e, 59 pts, un match de moins) l'en avait brièvement dépossédé après sa victoire au Pays basque dans l'après-midi, avec notamment un doublé du Français Karim Benzema. Bref, tout semble prêt à Barcelone pour viser une improbable «remontada» contre les Parisiens. Contre le Celta Vigo, les Catalans n'ont pas paru déstabilisés par le départ en fin de saison de leur entraîneur Luis Enrique, officialisé mercredi. Le public du Camp Nou a d'ailleurs scandé plusieurs fois le nom du technicien.



Messi inarrêtable



Comme désireux d'offrir au technicien une fin de mandat mémorable, les Barcelonais ont livré une performance très solide face à un adversaire autrement plus redoutable que le Sporting Gijon, qu'ils avaient balayé 6-1 mercredi dernier. Et le trio offensif «MSN» a confirmé sa montée en puissance dans le sillage d'un Messi inarrêtable. Plus que jamais meilleur buteur de Liga (23 buts), le quintuple Ballon d'Or a infligé un doublé au Celta d'une frappe rasante après une percée en plein axe (24e), puis d'un crochet suivi d'un tir imparable (64e). Il a aussi amené le deuxième but d'une petite passe en profondeur pour Neymar, auteur d'un lob splendide (40e), puis il a initié l'action du troisième but, inscrit par Rakitic (57e).

Enfin, Messi a offert à Umtiti son tout premier but sous le maillot blaugrana (61e). Quant à Luis Suarez, il aurait pu faire la différence sur une frappe expédiée sur le poteau, suivie après le rebond d'un tir du droit de Messi... également sur le poteau (19e). Autre bonne nouvelle, le Barça a peu souffert défensivement malgré un Iago Aspas remuant. Et même si le retard de quatre buts concédé à l'aller à Paris paraît insurmontable, impossible ne semble pas dans le vocabulaire de Lionel Messi!



Benzema aux commandes



Du côté du Real, Cristiano Ronaldo était forfait ce week-end, ménagé, et Gareth Bale était suspendu.

C'est donc Benzema qui a pris les commandes des opérations. Portant comme ses partenaires un brassard noir en hommage à Raymond Kopa, décédé vendredi à l'âge de 85 ans, l'avant-centre français a salué de la meilleure des manières la mémoire de son illustre compatriote, mythe du football français et figure du club merengue dans les années 1950. Benzema a marqué deux buts de renard (14e, 25e) avant d'offrir une passe décisive à James Rodriguez (30e) et d'enclencher l'action du quatrième but, signé Marco Asensio (64e). Eibar a sauvé l'honneur sur un but de Ruben Peña (72e). Après plusieurs prestations décevantes, le Real avait grand besoin d'une telle victoire pour se rassurer. «C'est un très bon signal pour nous», s'est félicité Zidane, heureux de «l'excellente réaction» de son équipe malgré les absences. «ZZ» et les siens peuvent désormais se tourner vers leur propre rendez-vous européen: un déplacement mardi à Naples en huitième retour de Ligue des champions, après un succès 3-1 à l'aller.