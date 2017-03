WA Boufarik : Les joueurs sans salaire depuis 6 mois

Le WA Boufarik poursuit sa descente aux enfers après avoir concédé une nouvelle défaite, cette fois-ci face au Paradou AC (3-0), vendredi dans le cadre de la 23e journée de la Ligue 2, au moment où le club s'enlise dans une crise qui risque de l'envoyer au purgatoire, une année seulement après son accession.

L'entraîneur Billel Dziri s'empresse pour tirer la sonnette d'alarme, non sans afficher son «ras-le-bol» des interminables problèmes qui secouent le nouveau promu et qui ont pris une autre dimension avant d'affronter le PAC avec la décision des joueurs de faire grève pour réclamer leur dû. «Nous n'avons effectué aucune séance d'entraînement avant le match.

C'est tout à fait logique donc qu'on le perde. Certains joueurs avaient même des problèmes musculaires au cours de la partie, car ils ne se sont pas entraînés tout au long de la semaine qui a précédé la partie», a déclaré Dziri à la presse à l'issue du match. Les joueurs du WAB affirment n'avoir pas perçu leurs salaires depuis six mois. Les mouvements de grève observés les semaines passées, mais de courte durée, n'ont rien changé dans leur situation, d'où leur décision de ''radicaliser» leur position en optant la semaine précédente pour une grève illimitée. L'équipe phare de la ''ville des Oranges'' a même failli déclarer forfait pour le déplacement d'Alger. Ce n'est qu'à la veille du match face au PAC que la direction du club a pu convaincre ses joueurs de revenir à de meilleurs sentiments. «Evidemment, la situation que traverse le club est des plus préoccupantes.

Les responsables concernés doivent agir rapidement s'ils veulent éviter la relégation au club», a encore averti Dziri, qui a rejoint le WAB au milieu de la phase aller. A l'issue de la 23e journée, le WAB pointe à la 13e place (1er non relégable) avec 25 points, devançant de deux unités le premier relégable, le MC El Eulma, qui compte néanmoins un match en moins.