Secousse tellurique de 4,6 à Skikda : Aucun dégât n’est à déplorer

Une secousse tellurique de magnitude 4,6 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée hier à 2h46 (heure locale) dans la wilaya de Skikda, a indiqué le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).

L'épicentre de la secousse a été localisé à 1 km au nord-est de Ain Bouziane (Wilaya de Skikda), a précisé la même source qui précisé, en outre qu’aucun dégât humain ou matériel n'a été occasionné par ce séisme .

Le capitaine Rabeh Bennia, de la cellule de communication de la Protection civile, a assuré que la secousse tellurique a été ressentie dans plusieurs régions de Skikda et "qu’aucun appel de détresse émanant de citoyens n'a été reçu par les services de la Protection civile".

Il a ajouté que la secousse tellurique de magnitude 4,6 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été suivie d’une réplique de magnitude 2,9 vers 5h40 et dont l’épicentre a été localisé à 5 km au sud-est de la commune d’Ain Bouziane.

Le même responsable a assuré que, dès la réception du communiqué du CRAAG, les services de la Protection civile ont "mobilisé tous les agents et le matériel nécessaire pour faire face à toute éventualité", signalant que le tremblement de terre a néanmoins provoqué la panique chez les habitants de cette localité.

Il y a lieu de rappeler qu’une secousse tellurique de magnitude 3,1 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée samedi dernier, soit la veille à 14h00, dans la même wilaya, selon le CRAAG. L’épicentre de la secousse a été localisé à 10 km au sud-ouest d’Oum Toub.

Notons que plus d’une dizaine de secousses ont été ressenties depuis décembre dernier à travers plusieurs wilayas du pays. Selon le GRAAG ces seismes se produisent à cause du déplacement des plaques tectoniques les unes par rapport aux autres. Le déplacement de ces plaques est dû à un certain refroidissement de la planète Terre.

Dans certaines régions, les plaques tectoniques s’affrontent, ce qui entraîne une accumulation d’énergie donc de contraintes (forces) le long des zones des failles.

Lorsque cette accumulation devient très importante et dépasse le seuil critique, l’équilibre de contact entre les deux plaques est rompu, la faille cède générant ainsi un séisme. En d’autres termes, on peut ainsi dire qu’un séisme est une vibration du sol, causée par une fracture brutale des roches en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en surface. L’activité sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières entre ces plaques.

W. Benhamed