Il a déjoué l’attentat kamikaze de Constantine : La Radieuse honore le policier Aouiche Ahcene

L’association sportive Radieuse, présidée par Chafi Kada, a fait le déplacement à Constantine où elle a rendu un vibrant hommage au policier Aouiche Ahcen, lequel, au risque de sa vie a déjoué l’attentat-kamikaze contre le commissariat de la ville et a réussi ainsi à sauver des milliers de personnes qui habitaient dans les bâtiments qui jouxtaient le commissariat. La cérémonie s’est déroulée au siège de la sûreté de la wilaya de Constantine. La Radieuse, représentée par l’ex- joueur du MOC, Bounaas et Kaoua , l’ancien joueur du CSC ainsi que Benchiha Nacer, du MCO, sans oublier des représentants de la société civile de Constantine , a remis un trophée de bravoure et un diplôme de mérite, ainsi que d’autres distinctions au courageux policier Aouiche Ahcène.

Le contrôleur général, chef de la sûreté de wilaya de Constantine, Ouâarib Abdelkrim a salué le geste de la Radieuse et remercié vivement, au nom de l’ensemble des policiers algériens, le courage de leur collègue Aouiche et rappelé les encouragements du général major AbdelghaniH . Pour sa part, le président de la Radieuse a déclaré : « Le courage de Aouiche Ahcène restera gravé dans la mémoire du corps de la DGSN et de la population et confirme le grand travail réalisé par de cette structure pour la sauvegarde du pays et la sécurité des biens et des personnes. Je salue aussi, au passage, les efforts du corps de la gendarmerie nationale et les militaires de notre glorieuse Armée nationale populaire et soyons certains que le peuple algérien les remercie vivement et les soutient totalement dans leur noble mission de sauvegarde du pays ».