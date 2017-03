Accidents de la route : La mort à grande vitesse

Nos routes sont devenues des statistiques des tombeaux à ciel ouvert, avec 12 morts en moyenne par jour, 4.000 morts et environ 10.000 blessés chaque année.

Hier matin encore, deux personnes ont trouvé la mort et quinze autres ont été blessées dont cinq grièvement suite à un carambolage survenu sur l'autoroute Est-Ouest, précisément dans la commune de Laabâtache, a-t-on appris des services de la Protection civile de la wilaya de Boumerdes.

Selon le lieutenant Ahmed Ismail, l'accident s'est produit tôt dimanche dans la région de Draa Bira, dans la commune de Laarbatache, lorsqu’un bus transportant des supporters de l'équipe de football de l'ASO Chlef est entré en collision avec quatre véhicules légers et un camion semi remorque. Deux personnes sont mortes sur le coup et quinze autres ont été blessées dont cinq grièvement parmi lesquels deux ont dû être évacués vers l'hôpital d’Ain Taya (Alger). Les autres blessés ont été transférés vers l'hôpital de Rouiba, a précisé la même source.

Compte tenu de l'importance du sinistre, la protection civile a mobilisé des éléments de l'unité secondaire de Khemis El Khechna et de celle de Boudaouaou, en sus de six ambulances et engins d'intervention. Pour combien de temps encore les routes de l’Algérie continuent-elles a être un cimetière ? Environ 40.000 accidents se produisent chaque année, Des chiffres qui planent sur chacun de nos déplacements mais qui n’ont pourtant influencé en aucune manière sur ces drames routiers.

Malgré un arsenal juridique censé freiner l’hécatombe, la route continue à faire des victimes. Qu’est ce qui manque d’être fait pour freiner ces tragédies ? « L’arsenal juridique n’est que très partiellement appliqué sur le terrain, Le laxisme et les passes droit sont à bannir. Pour remédier à cette situation alarmante l’application de mesures fermes contre les contrevenants est à prescrire. Les sanctions doivent être appliquées sur-le-champ quand la faute est reconnue et sans distinction aucune.

La série de mesures portées dans la nouvelle loi sur la sécurité routière qui demeure plus que jamais une question d’actualité doit être appliquée d’une manière rigoureuse. Il s’agit notamment du permis à points qui a fait ses preuves dans d’autres pays, la mise en place du chrono tachygraphe, l’investissement qui doit avoir lieu dans le mobilier urbain à savoir les feux, les passages protégés, les passerelles, les véhicules banalisés, la multiplication de radars …Il faut aussi restituer les trottoirs aux piétons car ces derniers sont squattés par les commerçants, ou par des véhicules, obligeant le piéton à marcher sur la chaussée avec tous les risques qu'ils encourent.

« Le rôle de la société civile se limite à la sensibilisation mais les autorités sont appelées à s’impliquer davantage pour diminuer le nombre d’accidents » nous dira Mme Flora Boubergout, présidente de l’Association El Baraka, pour les personnes handicapées, victime elle-même d’un accident de la route. Elle précise que la sécurité routière est assurée par un système complexe associant des actions sur les usagers (éducatives, informatives ou contraignantes) et les infrastructures et les véhicules et les interactions entre ces facteurs sont permanentes.



Jusqu’à quand ?



Les principales causes des accidents survenus sur les routes algériennes, selon le bilan de la Gendarmerie nationale, consistent en l'excès de vitesse, le dépassement dangereux, les mauvaises manœuvres, le non-respect de la distance de sécurité et la conduite en état d’ivresse. Les accidents de la route font, sur le plan social, des veuves et des orphelins, dont certains, n'ayant pas de prise en charge, se trouvent contraints de renoncer aux études.

D'autres pertes économiques sont induites par ces accidents l’État dépense, chaque année, de grandes sommes pour les congés de maladies, les frais médicaux, les soins et le remboursement des dégâts matériels, nonobstant les dommages subis aux routes et aux équipements. Pire encore, les victimes des accidents de la route restent pendant de longues années marquées par des images d'horreur provoquant parfois des troubles psychologiques. Il est toujours utile, dans un travail d’alerte de l’opinion publique, de sensibilisation et d’alarme générale, de communiquerbilan, chiffres et statistiques, d’un phénomène qui prend de l’ampleur, et ce, avec insistance, afin de prévenir le plus grand nombre possible de citoyens mais cela non plus n’a pas véritablement d’effets et de conséquences sur le terrain. Nouveau code de la route, sanctions, nouveau système de radar de surveillance, sensibilisation, rigueur, des nouveaux moyens sont déployés afin d'identifier les conducteurs dangereux… rien n y fait la route continue à tuer chez nous, et l’hécatombe continue.

Farida Larbi