Programme du TNA pour le mois de Mars : Spectacle et divertissement en perspective

L’administration du théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a décliné son programme mensuel dédié au grand public, étant entendu que le mois de mars fait quelque peu exception à la règle, dans la mesure où il est connu que durant ce mois l’on est gratifié d’un ample éventail d’activités nationales (le mois des martyrs) et internationales. Outre cela, la deuxième quinzaine de ce mois sera consacrée aux vacances scolaires de printanières, ce qui va permettre aux élèves de souffler un tant soit peu et de bénéficier d’un riche programme culturel et ludique. C’est certainement le meilleur antidote pour récupérer de ses efforts et de se divertir utilement. Cela étant dit, le TNA a inscrit dans son programme un monologue intitulé « Maya » qui sera présenté le mercredi à 16h et le lendemain jeudi à 18h ainsi que la pièce théâtrale intitulée « Mira ». Pour les spectacles destinés aux enfants, on note une représentation de la pièce « Omar wa El-Rihla Al-Adjiba » ou « Omar et le voyage merveilleux » qui se déroulera le vendredi et le samedi prochain à 10h30. C’est un spectacle qui, à coup sûr, va plaire aux enfants en les plongeant dans une atmosphère faite de découvertes, d’émotion enfantine et de plaisir ludique. Un vrai régal pour eux. On aura aussi le plaisir d’assister à la pièce théâtrale intitulée « Karim wa chadjaret ettoufah », un spectacle dédié aux enfants qui va être joué les 17 et 18 mars à 10h30. De plus, l’administration du TNA organise aussi des rencontres au niveau de l’espace M’Hamed-Benguettaf, demain mardi et le 11 mars prochain, avec une première rencontre coorganisée par le TNA et l’association féminine « Essâada », en consacrant une sympathique cérémonie en hommage à l’artiste Farida Krim à l’occasion de la journée internationale de la Femme. Farida Krim est connue pour son dynamisme et sa joie de comédienne attitrée. Pour le 11 mars, le TNA et l’association « 3e Millénaire » organisent une cérémonie en hommage aux artistes Nassima-Saliha Kerbache et Hafida Ben Diaf, à l’occasion de la célébration annuelle de la journée internationale de la Femme. Ce sera une occasion pour le public d’aller à la rencontre de ces deux artistes. Pour le 27 mars, à l’occasion de la journée internationale du Théâtre, le TNA organise une conférence sur les archives théâtrales, intitulée monologue pour la paix « C’était hier… Sabra et Chatila». Avec cette rencontre intéressante, on aura ainsi l’opportunité d’évoquer la souffrance du peuple palestinien et de se remémorer ce que fut le drame de Sabra et Chatila, un événement douloureux gravé dans toutes les mémoires. C’est en quelque sorte un hommage à toutes les victimes innocentes de ce carnage.

Hamza Hichem