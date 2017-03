Paiement électronique des factures : Sonelgaz lance le service

Une convention cadre de partenariat a été signée, hier à l’hôtel El Aurassi (Alger), entre Sonelgaz et la Banque nationale d’Algérie (BNA).

Cette convention porte sur le lancement du paiement électronique des factures par terminal de paiement électronique (TPE) et par le mode e-paiement sur le site Web des sociétés de distribution, filiales de Sonelgaz. La cérémonie de signature s’est déroulée, en présence des ministres de l’Energie, M. Noureddine Boutarfa, des Finances, M. Hadji Baba Ammi et le ministre délégué chargé de l’Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf. S’exprimant en marge de l’événement les ministres ont affiché leur pleine satisfaction quant à la signature de cette convention-cadre qui permettra, selon eux, à ses abonnés de régler leurs factures d’énergie instantanément et en toute facilité et dans un environnement sécurisé. Intervenant à l’occasion, Noureddine Boutarfa a indiqué que la signature de cette convention constitue un « pas exceptionnel, comme elle confirme que les institutions concernées ont déployé d’énorme efforts pour concrétiser ce projet porteur pour l’économie nationale ».

Il a ajouté : « Nous sommes arrivés à cette étape, car il y a un climat favorable qui s’est installé. Aussi c’est la volonté de Sonelgaz de développer le monde des transactions électroniques et d’améliorer ses services vis-à-vis ses clients ». S’adressant aux participants, le ministre leur a demandé de continuer sur cette lancée afin d’améliorer leurs services ainsi que d’élargir cette opération avec d’autres institutions financières, notamment avec la poste, tout en faisant savoir que le paiement électronique va se faire gratuitement. De son côté, Hadji Baba Ammi a salué également les efforts déployés par le gouverneur de la Banque d’Algérie pour la réussite et le lancement de cette opération « e-paiement ». Il dira dans ce sens que « cette opération constitue un moyen très important et efficace pour le contrôle aussi bien pour l’entreprise que pour le consommateur qui seront au nombre de 9.000 abonnés », avant d’ajouter ensuite que « ces travaux ont concerné non seulement la mise en place de l’architecture globale de paiement électronique mais également la définition en concertation avec l’entreprise Sonelgaz des procédures les plus sûres pour l’utilisation des moyens électroniques et des services à distance en faveur de ses abonnés ». Et de poursuivre, « cette convention est une avancée importante pour les usagers et les entreprises qui vont s’inscrire dans le cadre de cette démarche graduelle et maîtrisée par l’utilisation des moyens modernes ».

Pour sa part, Mouatassem Boudiaf a qualifié l’accord de « fierté pour l’Algérie », tout en annonçant dans le même ordre d’idée, l’organisation prochainement des campagnes pour sensibiliser les citoyens sur l’importance du paiement électronique. Par ailleurs, dans un communiqué, dont une copie nous a été remise, l’entreprise publique Sonelgaz a souligné que ces modes de paiement seront possibles pour les clients des sociétés de distribution détenteurs de carte interbancaire (CIB). Outre le paiement au niveau de toutes les agences d’Algérie Poste, Sonelgaz avait déjà lancé le service de consultation des factures via Internet, et celui permettant aux PME d’introduire en ligne leurs demandes de raccordement en électricité et/ou gaz. Parmi les actions destinées à moderniser ses prestations, la compagnie publique avait lancé également le programme d’installation des « compteurs électriques intelligents » permettent la relève à distance des index de consommation moyen et basse tensions avec une technologie qui présente l’avantage d’éviter toutes les difficultés ou erreurs de relève.

M. A. Z.