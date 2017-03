Coopération sécuritaire entre l’Algérie et la Tunisie : Signature la semaine prochaine d’un protocole d’accord

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, a annoncé, hier à Alger, que l'Algérie et la Tunisie signeront, la semaine prochaine, un protocole d'accord sur la coopération sécuritaire, à l'occasion de la tenue de la 21e session de la Grande commission mixte prévue le 9 mars à Tunis.

L'accord "consolidera notre processus de concertation autour du règlement des crises que connaît la région notamment en Libye", a indiqué M. Messahel à l'ouverture de la 19e session du comité de suivi algéro-tunisien.

Il a précisé à ce propos, que cet accord "permettra aussi de redoubler nos efforts afin de réaliser un rapprochement entre les différentes parties libyennes de manière à garantir la réconciliation nationale à travers un dialogue inter-libyen inclusif sans ingérence dans le cadre de la solution politique escomptée et fondée sur le processus de règlement parrainé par les Nations unies". A cette occasion, M. Messahel a affirmé que l'action commune avait atteint dans son volet sécuritaire, "un haut niveau dans le domaine de la formation et de l'échange d'informations dans le but de renforcer les capacités de l'Algérie et de la Tunisie pour faire face aux menaces du terrorisme et du crime organisé". De son côté, le ministre tunisien des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui, a estimé que cet accord qui sera signé la semaine prochaine à Tunis, sera "une concrétisation de la coopération sécuritaire et militaire importante entre les deux pays".

La 19e session du comité de suivi algéro-tunisien a lieu les 4 et 5 mars à Alger en préparation de la 21e session de la Grande commission algéro-tunisienne qui se tiendra, elle, le 9 mars prochain à Tunis, sous la présidence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et son homologue tunisien, Youssef Chahed. (APS)