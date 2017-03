Conseil de la Ligue arabe, Terrorisme et crise libyenne : Quelle action ?

Le Conseil de la Ligue arabe tiendra sa 147e session ordinaire au niveau ministériel, sous la présidence de l’Algérie, mardi prochain, pour discuter des questions relatives à l’action arabe commune et évoquer, notamment la crise en Libye et le terrorisme, a annoncé le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Ahmed Ben Helli.

La réunion ministérielle sera précédée de celle des représentants permanents, dimanche et lundi, a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse accréditée auprès de la Ligue arabe, jeudi soir. À l’agenda de la session du Conseil de la Ligue arabe, figurent 28 clauses sur toutes les questions relatives à l’action arabe commune dans les domaines politique, économique, social, à leur tête la question palestinienne et ses développements, les crises en Libye, Syrie, Yémen, Irak et le combat contre le terrorisme, a précisé M. Ben Helli. Sur la crise libyenne, Ben Helli a rappelé les efforts menés actuellement au niveau des pays voisins et la Déclaration ayant couronné la dernière réunion tripartite «Algérie, Égypte, Tunisie », qui a été, a-t-il dit, transmise à la Ligue arabe «comme étant l’un des documents importants». Il a aussi fait référence aux efforts entrepris pour intégrer quelques modifications « consensuelles » à l’accord politique libyen, souhaitant qu’elles constituent « un facteur pour arriver à un consensus interlibyen à même de maintenir l’unité de la Libye et sa sécurité sans aucune ingérence étrangère».

À propos de la lutte antiterroriste, M. Ben Helli a expliqué que ce sujet est inscrit devant le Conseil de la Ligue arabe sous deux volets : le combat contre le terrorisme au niveau international, en coordination avec les Nations unies et toutes les entités et parties concernées pour faire face à ce fléau, et le second : le terrorisme constitue une menace pour la sécurité nationale arabe.

La prochaine session ordinaire procèdera, par ailleurs, à l’élaboration d’un projet d’ordre du jour du prochain sommet arabe en Jordanie, et devra passer en revue les relations arabes avec les groupes régionaux et aborder le dossier de la réforme de la Ligue des États arabes. (APS)