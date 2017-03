Hadj-2017 : premier Départ le 4 août

Volet important des préparatifs du pèlerinage aux lieux saints de l’Islam, le transport aérien nécessite chaque année des efforts matériels, financiers et humains considérables pour prendre en charge le contingent algérien, récemment rétabli dans son quota de 36.000 hadjis, après une réduction de 20%, qui l’a frappé depuis 2013, au même titre que celui des autres pays arabes et musulmans, à cause de travaux d’extension et d’aménagement de la Sainte mosquée de la Mecque.

Longtemps confié à la compagnie nationale Air Algérie, à partir des aéroports d’Alger, Oran, Constantine, Annaba et Ouargla, le transport des 28.000 hadjis algériens était durant ces dernières années, assuré également par Saudia Airlines, rappelons-le, suite à la signature d’un accord de partage des pèlerins entre les deux sociétés. Vu l’augmentation du nombre de pèlerins, cette année, à 36.000 pèlerins, les compagnies aériennes se trouvent évidemment dans l’obligation de mobiliser davantage d’avions pour permettre à nos hadjis d’accomplir, le moment venu, le 5e pilier de l’Islam. Le premier vol vers les Lieux Saints est donc prévu le 4 août prochain et la compagnie aérienne nationale prévoit d’utiliser de gros porteurs pour transporter l’important nombre de pèlerins.

Si le prix du billet d’avion ne connaîtra pas de hausse cette année, à la grande satisfaction des pèlerins, le coût du hadj établi en 2016 à hauteur de 49 millions de centimes par personne, pose problème cette année, en raison de la dépréciation du dinar algérien sur le marché des changes et de l’augmentation du coût des prestations fournies aux hadjis.

Selon les dernières déclarations du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Dr Mohamed Aïssa, le coût du hadj 2017 ne dépassera pas les 53 millions de centimes, les frais de transport aérien inclus, en précisant que l’une des causes de cette situation revient à l’augmentation des prestations qui seront fournies aux hadjis, notamment celles relatives au transport aux lieux saints de l’Islam. A l’heure actuelle, beaucoup d’algériens et d’algériennes sont occupés par les inscriptions au pèlerinage aux Lieux saints de l'islam, au titre de l'année 2017, qui se sont ouverts le 16 février dernier et se clôtureront le 07 mars 2017, a annoncé dernièrement le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales dans un communiqué. Les inscriptions s'effectueront directement sur le site internet du ministère de l'Intérieur (www.interieur.gov.dz) à toute heure et durant tous les jours de la semaine, à condition d'indiquer la commune de résidence effective, précise la même source. .

Une centaine de vols, à bord d’avions gros porteurs, ont été assurés l’année dernière par Air Algérie pour acheminer les hadjis aux lieux saints de l’Islam, à partir du 17 août, date du premier départ Hadj 2016, rappelle t-on. De son côté, la compagnie Saudia Airlines a fait de même pour réaliser son programme de vol « hadj » en direction des aéroports de Djeddah et de Médine. Le retour de nos hadjis s’est effectué de la même manière, à partir du 17 septembre de l’année, en direction des cinq plus importants aéroports du pays.

Mourad A.