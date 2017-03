Pari réussi

Ceux qui n’ont pas eu l’occasion de visiter Oran depuis une dizaine d’années auront du mal à la reconnaître. La capitale de l’ouest à changé de visage, voire s’est complètement métamorphosée. Plusieurs ceintures dites de « misère » résultant de l’exode rural et du mouvement des populations provoqués par la décennie noire ont complètement disparu, grâce aux nombreux programmes de relogement initiés par l’Etat depuis l’avènement du Président Abdelaziz Bouteflika. Le plus ambitieux d’entre-eux est sans doute celui lancé en 2001, en faveur de la population du quartier des Planteurs portant réalisation de 12.000 unités. Initialement, ce programme devait être financé en partie par la Banque mondiale, mais au bout du compte c’est le gouvernement algérien qui a pris en charge l’intégralité du financement ;mieux encore, il a bénéficié de quotas supplémentaires. Parallèlement, le gouvernement a inscrit Oran dans une vision globale de renouveau et de modernisation urbaine qui avait pour but, d’abord, de débarrasser la capitale de l’Ouest des bidonvilles, de l’habitat précaire et des bâtisses menaçant ruine et par conséquent, mettre un terme à la souffrance de milliers de ménages en offrant un cadre de vie agréable à des milliers d’autres. Selon les données officielles, à la fin des années 90, Oran recensait prés de 45.000 demandes de logement social. Un chiffre, soulignons-le, arrêté avant l’ouverture du secteur à la participation du privé dans les différentes formules (promotionnel et participatif). Ainsi , le lancement des formules LSP et Aaadl, destinés aux couches moyenne a permis l’absorption d’une partie de ces demandes. Cela a permis aux autorités locales de concentrer leurs efforts sur la prise en charge des demandes réelles éligibles à l’accès au logement social. Dans cette option, plus de 30.000 logements publics locatifs (LPL) ont été lancés de 2003 à 2013 , dont 14.130 dont été attribués durant cette même période. En 2014, pas moins de 21.000 familles des habitations précaires ont été relogées. La dynamique de lancement des programmes sociaux destinés à l’éradication de cet habitat s’est poursuivie durant l’année 2015. Mais c’est en 2016, que les opérations de relogement ont repris de plus belle avec l’attribution de pas moins de 9.200 logements et la réception de 11.530 autres dont la distribution est prévue au courant de l’année.

Amel Saher