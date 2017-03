Décès de Raymond Kopa

Joueur de légende et figure des années 1950, Raymond Kopa, vainqueur de trois Coupes d'Europe avec le Real Madrid et ballon d'or en 1958, est décédé vendredi à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie. Hospitalisé depuis dimanche, "il est décédé (vendredi) à 08h15 après une rechute de sa maladie", a indiqué son gendre William Boucher. "La disparition de Raymond Kopa plonge la Fédération dans une immense tristesse", a souligné le président de la Fédération de football (FFF) Noël Le Graët. Une minute de silence a été observée, ce week-end, sur tous les terrains de Ligue 1 et Ligue 2. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, voit en lui une "inspiration pour de nombreuses générations et un homme dont l'engagement au service du football a été sans faille tout au long de sa vie". Du haut de son 1,68 m, Raymond Kopaszewski, son nom complet, a ouvert la lignée des grands numéros 10 français, à laquelle appartiennent également Michel Platini ou Zinedine Zidane. Né dans une famille de mineurs du Pas-de-Calais, mais snobé par les clubs de la région en raison de son gabarit, il se fait remarquer au SCO d'Angers - "Football-champagne" -