Dans la lucarne : Le suspense qui perdure

Il est certain que les observateurs et autres spécialistes ont les yeux rivés, ces jours-ci, sur ce qui peut parvenir aussi bien de la FAF que de Sidi Moussa. Tout ce qui concerne les affaires du football, et plus particulièrement de la structure qui gère de main de maître notre football, est scruté, analysé et même passé au peigne fin comme l’on peut dire. Personne n’est indifférent à ce qui se passe dans le giron du « ballon rond » national. Il est vrai que depuis l’élimination, sans gloire, de notre équipe nationale, les critiques à l’égard de celui qui préside aux destinées de notre football n’ont pas cessé. On peut dire qu’elles ont même redoublé d’intensité en atteignant des seuils inégalés jusqu’ici. Des prises de position qui ont étonné plus d’un, du fait que

l’élimination des Verts, dès le premier tour d’une CAN, n’est pas une nouveauté dans le milieu footballistique algérien. C’est presque une chose courante, au point où on ne crie plus au scandale. Il faut remarquer que les « attaques » à l’égard de la FAF, et notamment son président, ont quelque peu cessé, ces derniers temps, du moins pas comme avant. Il faut dire que depuis le déroulement de l’AGO de la FAF, à Sidi Moussa, le 27 février dernier, et l’élection de la commission des candidatures, les « bookmakers» sont restés quelque peu étonnés face à l’absence de candidat, surtout que le président sortant n’a pas encore montré ses intentions quant à l’éventualité ou non de briguer un autre mandat. Jusqu’ici, il a adopté un silence qui fait « frémir » les éventuels candidats. Car ils ne savent pas comment se comporter devant cette situation pour le moins inédite. Pour le moment, les noms colportés, çà et là, par certains journaux n’ont aucune consistance informative. Ce ne sont que des « jeux de coulisses » qui ne veulent pas dire leur nom. On sort des noms de gens respectables qui sont très bien au fait là où ils sont. On ne peut demander à quelqu’un, qui n’a nullement l’intention ni l’ambition de venir à la FAF, de faire le grand saut. C’est comme si on demandait à un président d’une grande institution de devenir « professeur » d’une école primaire. Ce n’est pas normal. Ce ne sont, en fait, que des tractations pour débusquer celui qui ne veut pas se prononcer pour le moment, surtout que le délai court jusqu’au 13 mars, date définitive du choix des candidatures à l’élection à la présidence de la FAF, prévue quant à elle le 20 mars prochain à Sidi Moussa. Un silence qui a désarçonné ses « opposants» ou bien ceux qui sont « tapis dans l’ombre » pour espérer un retrait de celui qui est à la tête de la FAF depuis plusieurs mandats déjà. Il est certain que beaucoup de « chantiers » attendent la FAF dans l’immédiat, comme l’hôtel cinq étoiles ou même le lancement de l’Académie de la FAF qui peut rendre énormément de services à notre football qui en a bien besoin par les temps qui courent. Il y a aussi la nomination d’un nouvel entraîneur pour l’équipe nationale des « A ». Actuellement, elle est sans coach depuis le départ de Georges Leekens, dès l’élimination des Verts de la CAN du Gabon 2017, le 23 janvier de la présente année. Il faut dire que les échéances des Verts sont très proches. On aura à affronter le Togo au courant du mois de juin prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun, le vainqueur de la dernière CAN. Par conséquent, on risque de connaître beaucoup de retard dans la quête des Verts à retrouver un nouveau départ sur de très bonnes bases. La continuité s’impose comme presque inévitable, incontournable, si l’on ne veut pas que le bateau bascule avant de «couler ». Et là, personne ne le souhaite, et ce, pour le bien de notre football et de notre pays !

Hamid Gharbi