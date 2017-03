NAHD 2 - OM 1 : Gasmi encore et toujours

Le Nasr d’Hussein-Dey s’est défait hier, au stade du 20-Août 1955, de l’O Médéa, sur le score de deux buts à un, grâce au doublé inscrit par son buteur attitré, Ahmed Gasmi, qui a planté deux banderilles qui ont donné la victoire aux siens.

La rencontre a été fort disputée de part et d’autre, avec deux équipes qui en voulaient. D’un côté, un onze nahdiste déterminé à préserver sa dynamique actuelle pour rester sur sa belle série de résultats positifs, de l’autre une formation médéene qui peine en cette phase retour à confirmer son excellent parcours, lors de la première partie du championnat et qui a essuyé, lors de la précédente journée, une défaite à domicile face à l’USM Alger (1-3). Les gars à Alain Michel méritent leur victoire sur l’ensemble du match, qu’ils ont dans l’ensemble dominé, même si les visiteurs se sont bien battus, leur ont compliqué la tâche et n’ont pas démérités. Le NAHD a procédé par un jeu court, en déviation, avec une répétition de passes et une conservation du ballon en sa faveur, notamment en première période. Au moment où Médéa tentait surtout de rester bien en place, avec quelques incursions dans le camp husseindéen, les Sang et Or multiplient les tentatives offensives et parviennent à ouvrir le score par l’inamovible buteur du Nasria, Gasmi, qui bénéficie d’une belle remise d’Ardji, pour placer de la tête une balle imparable qui s’en va mourir au fond des filets d’Ousserir (33’).

C’est d’ailleurs sur cet avantage étriqué que se termine la première période (1-0). À l’entame de la seconde période, le Nasria cherche le KO, au moment où l’Olympique de Médéa affiche sa détermination à remettre les pendules à l’heure. La partie s’équilibre, et on tente des manœuvres d’un côté comme de l’autre.

Ce sont finalement les poulains à Slimani qui parviennent à niveler la marque par Gharbi, à un quart d’heure de la fin de la rencontre (76’). C’est l’explosion de joie dans le camp médéen, où on croyait avoir fait le plus dur. Hélas pour eux, il fallait compter sans l’homme providentiel nahdiste, le capitaine d’équipe et goléador, Ahmed Gasmi, qui, sur une belle action offensive de son équipe, reçoit un super ballon de son coéquipier Abid, et à la limite du hors-jeu, il réussit à doubler la mise pour les siens, à quelques encablures du coup de sifflet final du referee, sciant du coup, les jambes des camarades de Lamara qui n’en revenaient pas (87’). Le NAHD remporte une précieuse victoire et se replace au classement général, en se rapprochant des équipes de tête, au grand bonheur de ses inconditionnels. Pour l’OM, qui est en perte de vitesse, il s’agira avant tout d’assurer son maintien pour sa première saison de son histoire parmi l’élite.

