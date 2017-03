USMA 2 - MCA 2 : Spectaculaire !

L'USMA et le MCA se sont séparés sur un score nul de deux partout, au terme d'une partie de haut niveau, riche en couleur et en buts. Le moins que l'on puisse dire est que le derby de la capitale a tenu toutes ses promesses, tant sur le terrain que dans les tribunes. Dans une configuration tactique assez offensive (4-2-3-1), avec un bloc médian et un pressing haut, le Mouloudia a entamé la partie tout feu, tout flamme. 4', Seguer ouvre la marque en reprenant de la tête le centre de Bougueche, qui venait de subtiliser le cuir à Benyahia sur le côté droit. Maintenant la pression sur leurs adversaires, les poulains du coach Mouassa vont même doubler la mise, sur un contre mené par Seguer. 10', lancé sur le côté gauche, Nekkache trouve Bougueche, seul au point de penalty. En toute quiétude, ce dernier glisse le cuir dans les filets. En pensait alors que le match était plié, mais c'était compter sans la volonté et le métier des Rouge et Noir. Pris de vitesse, les camarades de Zemmamouche vont très vite corriger le tir, en se redéployant correctement sur le terrain. L'apport des latéraux, notamment celui de Meftah, ont beaucoup gêné l'organisation tactique adverse. 18', Andrea, d'un tir croisé au second poteau, alerte Chaouchi. 21', Meftah profite d'un cafouillage dans la surface du MCA, d'un placement de débutant de la défense et d'une mauvaise sortie de Chaouchi, pour réduire le score. Les joueurs du Doyen ont réclamé une position de hors-jeu. 25', Benyahia, seule au second poteau, remet les pendules à l'heure. De retour des vestiaires, les joueurs de l'USMA étaient les premiers à s'illustrer. 46', d'un tir lointain, Benguit oblige Chaouchi à se coucher pour détourner la balle en corner. Dans la foulée, le heading de Chafaï passe tout près du cadre. Les joueurs du Mouloudia ont par la suite repris l'initiative du jeu à leur compte, au moment ou les protégés du technicien belge Paul Putt optaient pour le jeu de contre. 62', le tir de Seguer et repoussé par Zemmamouche. 66', le coup franc de Hachoud et éloigné des deux poings par le gardien. 72', le tir de Mansouri est bien capté par le portier unioniste. Dans les dix dernières minutes de la partie, le rythme a baissé d'un cran, les deux teams ne voulant prendre aucun risque. Un résultat qui n'arrange pas les affaires des deux formations, notamment après la victoire du leader, l’Entente de Sétif, face au Rapid de Relizane.

Rédha Maouche