Ligue 1 (22e journée) : La JSK en chute libre

Cette 22e journée, notamment pour les matches avancés, a été favorable aux Sétifiens, qui ont pris le meilleur sur le RC Relizane sur des buts de Ziti, Tambeng et Aït Ouameur.

Les Sétifiens n’ont pu asseoir leur avantage qu’en seconde mi-temps où ils ont marqué trois buts. Car dès la 10e minute de jeu, ce sont les Relizanais, par le biais de Zidane, qui ont ouvert le score sur une faute d’appréciation du gardien Kheidaïria. Par ce succès assez net, les gars d’Aïn El Fouara possèdent, désormais, cinq points d’avance sur leur dauphin provisoire, l’USMBA, qui aura à s’expliquer avec la formation du Sud algérien : la JS Saoura. Le derby de la Kabylie fut malheureusement pour la JSK, qui nourrissait de sérieux espoirs pour réduire son retard sur les autres équipes, un véritable cauchemar, puisqu’elle a été dominée par une étonnante formation du MO Béjaïa, qui est toujours « engluée » à la dernière loge du classement général avec désormais 16 pts. La victoire sur la JSK lui a donné un peu d’espoir. Les Béjaouis, après une première mi-temps assez terne, pour ne pas dire autre chose, se sont métamorphosés au second half. Tout s’est précipité d’un seul coup pour les Canaris après la première réalisation signée Belkacemi. Il sera imité, quelques minutes plus tard, par son compère Salhi qui a eu raison de la volonté des visiteurs de revenir à leur hauteur. En fin de partie, on s’attendait au moins à un sursaut d’orgueil des Jaune et Vert pour sauver au moins l’honneur, c’est à ce moment que Berchiche commettra la bévue de trop en inscrivant le troisième but contre son propre camp suite à un centre de Belkacemi. A 3 à 0, on pouvait dire que les « carottes étaient cuites ». Malgré l’arrivée d’un nouveau staff technique avec Rahmouni et Moussouni, les choses ne sont pas en train d’aller dans la direction prônée par Hannachi. A la fin du match, le président de la JSK était inconsolable. « Ce n’est pas comme cela qu’on va sauver le club », a-t-il dit à chaud. Toujours est-il, lorsqu’on apurera les matches en retard, on verra plus clair. A Oran, le CAB est passé à côté d’une victoire qui lui tendait presque les bras. Après avoir « vendangé » une multitude d’occasions, en première mi-temps, les poulains d’Ali Mechiche, en début de seconde mi-temps, rateront un penalty par le biais de Babouche, l’ex-Mouloudéen. Certes, le point du nul est toujours bon à prendre devant une équipe comme le MCO, mais il y avait de la place pour une victoire. Quant aux Hamraoua, la plupart des observateurs n’ont rien compris à cette pâle prestation des camarades de Natèche. Un nul qui ne fait pas les affaires des locaux. Conséquence, Belatoui a annoncé sa démission de la barre technique du club. Il a senti que les joueurs ne se donnent pas à fond. Ce qui explique les derniers résultats assez médiocres.

Hamid G.

Résultats :

MC Oran - CA Batna 0-0

ES Sétif - RC Relizane 3-1

MO Béjaia - JS Kabylie 3-0