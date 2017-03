Préparation des législatives du 4 mai 2017 : faire un point d’étape

Étape cruciale que celle que s’apprête à vivre le pays. Les élections législatives du 4 mai, dequelles seulement quelques semaines nous séparent, sont au centre d’une mobilisation accélérée, non pas seulement au sein des états-majors des partis en lice, mais aussi à l’échelle institutionnelle, là où les pouvoirs publics s’activent pour réussir cet événement et optimiser au mieux les conditions de son déroulement.

C’est là globalement l’ordre du jour de la réunion que présidera aujourd’hui le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, avec les membres de la Commission nationale chargée de la préparation et de l’organisation des élections législatives. L’implication du Premier ministre lui-même, qui décide ainsi de «faire le point» sur le travail jusque-là accompli par ladite Commission, le jour même de l’achèvement des délais légalement requis pour le dépôt des listes des candidatures, est synonyme de l’importance primordiale dont font l’objet les prochaines législatives au plus haut sommet de l’État.

À s’imprégner du contenu du communiqué publié hier par les services du Premier ministre informant de la tenue de cette réunion, rien n’est laissé au hasard pour ce qui est des préparations et de l’organisation des prochaines élections. Tout est minutieusement examiné, et aucune omission, encore moins une quelconque négligence du moindre aspect susceptible d’impacter de près ou de loin sur les conditions du déroulement de la prochaine consultation électorale ne sont tolérées.

En sus de l’organisation proprement technique et matérielle de ce rendez- vous, figure aussi à l’ordre du jour de la réunion de M. Sellal avec la Commission nationale de préparation et de l’organisation des législatives, d’autres volets aussi importants les uns que les autres, dont la prise en charge relève d’une nécessité impérieuse. Il est question, notamment du «traitement des questions sécuritaires et de l’action médiatique» qui, comme l’affirme le communiqué des services du Premier ministre, «sont au centre des préoccupations de la Commission».

Le scrutin du 4 mai prochain s’inscrit sous le sceau d’une nouvelle dynamique par laquelle l’Algérie tient à réaffirmer son engagement irréversible quant à la promotion des libertés, de la pratique démocratique et à consolider l’ancrage de l’État de droit.

La Constitution de 2016, où une série de dispositions amendées garantissent la transparence et la crédibilité du scrutin des législatives et des autres opérations électorales, a suscité un engouement sans précédent de la part des partis politiques et des indépendant pour la compétition du 4 mai. Assurer une couverture médiatique à la fois honnête et équitable, à la faveur de tous ces prétendants à la députation, n’est pas une sinécure. Nul doute que la Commission nationale de la préparation et de l'organisation des élections législatives, soucieuse de l’équité en termes d’intervention des candidats à travers les médias publics et privés, sollicitera davantage de garanties à ce propos, lors de sa réunion d’aujourd’hui, sous l’égide du Premier ministre.

La question a, pour rappel, fait l’objet d’une concertation, une première fois, entre le ministre de la Communication, Hamid Grine, et le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal. Et une seconde fois, lors d’une rencontre regroupant des représentant de cet instance, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) et les responsable des cinq chaînes de télévision privées accréditées. La contribution des médias pour réussir le scrutin du 4 mai prochain est attendue aussi sous son aspect, mettant l’accent sur l’importance que revêt ce rendez-vous en rapport avec les défis que l’Algérie s’engage à relever. Des défis liés, d’une part, à la nécessité de préserver la paix et la stabilité du pays, non sans persévérer sur la voie du développement et du progrès, et, d’autre part, à l’exigence d’une amélioration de la pratique démocratique au sein des institutions élues dans la transparence absolue au suffrage universel. La réunion d’aujourd’hui se penchera en outre sur des questions d’ordre sécuritaire. À coup sûr, l’engagement de l’État à assurer un environnement sécuritaire optimal lors des différentes étapes du scrutin des législatives sera de nouveau réaffirmé par le Premier ministre à l’adresse de ses interlocuteurs.

Le communiqué des services du Premier ministre indique également que cette réunion regroupera les secteurs concernés par la préparation et l'organisation du scrutin. Les membres de ladite Commission «veilleront, chacun selon ses prérogatives, à la bonne marche des différentes opérations avant, pendant et après le déroulement du scrutin», a-t-on conclu.

Karim Aoudia